Atenție, părinți. Boala cronică de care suferă o treime dintre copii, din cauza ghiozdanului prea greu și a telefonului

Telefonul, tableta sau ghiozdanul îi afectează din ce în ce mai mult pe copii. Mai nou, există o boală cronică de care au început să sufere mai bine de o treime dintre copiii românilor. Din păcate, lista gadget-urilor care tot apar nu scurtează deloc lista lucrurilor care îi fac dependenți și care îi îmbolnăvesc. Ce trebuie să știe părinții?

Din păcate, specialiștii au descoperit, în urma unui studiu, că unul din trei copii suferă de afecțiuni cronice. Concluzia este alarmantă pentru toți părinții. Se pare că studiul a fost făcut pentru a putea evalua nivelul de dezvoltare fizică și a stării de sănătate la copiii și tinerii din colectivității școlare.

Mai exact, 28, 1% din copii sunt bolnavi, iar o mai mare parte din procentul specificat provine din mediul urban. Studiul arată că există rezultate diferite între mediul urban și rural. Afecțiunile medicale la care sunt micuții predispuși sunt problemele de vedere și obezitatea. De asemenea, cei care tăiesc la oraș sunt predispuși la deformări serioase ale coloanei vertebrale, afecțiuni ale amigdalelor și de astm bronșic. Cei de la țară riscă să aibă anemie și carențe de creștere în greutate sau în înălțime.

“Tabletă nu o să-i cumpăr prea curând pentru că am văzut ce efecte nocive are asupra copilului un astfel de aparat. Nu vorbim numai de acesta ci şi de jocuri online, ipad-uri sau alte obiecte performante. Am văzut că toate pot crea dependenţă, insomnii, îl pot face obez pe copilul meu sau să sufere de anumite boli mintale. Vreau să-l feresc de toate acestea. Probabil o să-i cumpăr un telefon când o să meargă la şcoală, pentru a putea lua legătura cu el, dar încă e prea devreme să vorbesc despre acest lucru”

Un părinte (Sursa: monitoruldecluj.ro)