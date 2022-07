Atacul rechinului asupra Roxanei Donisan, filmat de un turist. Scenele sunt șocante: „Acolo a înhățat-o”

Părinții Roxanei Donisan, românca ucisă în Egipt de un rechin, au aflat din presă ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viață ale Roxanei. Ei au povestit că un turist a surprins imagini atacul rechinului. Tot turistul respectiv a dat alerta, însă nimeni nu a avut curajul să sară să o salveze, au spus părinții.

Conform spuselor părinților îndurerați, Roxana Donisan găsise oferta de vacanță în staţiunea Hurghada în ultima clipă şi a ocupat singurul loc rămas liber în avion. Ei așteaptă acum aşteaptă să ajungă acasă trupul neînsufleţit al singurului lor copil.

„Îi plăcea foarte mult în Egipt, la Hurghada. Luni trebuia să se întoarcă şi duminică s-a dus să înoate. Când am văzut la televizor ştirea cu rechinul mi-a sărit inima din loc.

Am rugat-o pe o vecină care are un telefon performant să-i trimită un mesaj. Joi am vorbit ultima dată cu ea. Duminică s-a dus la ultimul înot şi s-a dus la moarte. Pe 28 iunie, la ora 14.44, am primit ultimul mesaj de la ea”, a povestit mama Roxanei, pentru Monitorul de Suceava.