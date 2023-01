Atac dur la Survivor 2023 după Consiliu. Cine este concurenta care s-a dezlănțuit: „Mereu ai fost praf, nu ne comparăm!”

În tabăra Războinicilor a izbucnit un scandal de zile mari. După ce a fost nomalizată spre eliminare de către Alexandra Porkolab, purtătoarea colanului de imunitate individuală, Codruța Began s-a certat cu ai ei coechipieri. Una dintre Războinice a desființat-o pe profesoara de educație fizică.

Andreea Moromete s-a dezlănțuit la Survivor România 2023, după consiliul de nominalizare în care a fost propusă spre eliminare Codruța Began.

Fosta polițistă și restul Războinicilor au criticat-o pe profesoara de educație fizică și sport de faptul că adversara Vicăi Blochina de pe traseu ar fi folosit timpul acordat în consiliu să scoată în evidență defectele coechipierilor săi.

De asemenea, Andreea Moromete a răbufnit la adresa Codruța Began, iar cele două concurente au avut parte de un schimb incomod de replici.

Codruța Began, Andrei Neagu și Răzvan Danciu sunt cei trei concurenți nominalizați spre eliminare, în cadrul consiliului de miercuri, 25 ianuarie, de la Survivor 2023.

„Primesc destul de bine nominalizarea. Țin minte prima zi în care am venit, am venit să trăiesc cât mai multe etape. Am trăit și înfrângeri, am fost și în exil. E o mare realizare că am ajuns aici și nu am de ce să mă oftic, pentru că știu că nominalizarea lui e pe bune, e motivată. Mă las pe mâna publicului, că este suveran.”, a declarat Răzvan Danciu.

Am adus două puncte la joc, dar probabil se uită aceste puncte într-un meci pe care-l pierzi. Nu consider că sunt cea mai slabă din punct de vedere sportiv. Eram resemnată și împăcată la ultimul consiliu, acum nu mai e așa. Îmi doresc să rămân, vreau să arăt tot ce pot. Ne antrenăm și ne intrăm în mână. Puțin noroc îmi trebuie.”, a completat Codruța.

Sunt intr-un deja-vu. Îmi păstrez zâmbetul și energia bună. Nu e un loc în care vreau să mă aflu acum. Nu sunt de acord cu Andrei Krișan, chiar sunt o persoană motivată. Sunt asumat pentru tot ce am făcut și voi face. E greu, dar am încredere. Învăț din greșeli. E un joc, asta este. Trebuie să le arăt tuturor că merit să fiu aici.”, a declarat Andrei Neagu la Survivor.