Kamara a fost desființat la Survivor România 2023. Reacția vulgară venită imediat după

Spiritele s-au încins în cadrul consiliului de nominalizare de la Survivor România 2023 din data de marți, 24 ianuarie. După ce Răzvan Danciu a fost propus spre eliminare, în echipa Războinicilor, concurentul a aruncat cuvinte dure la adresa Faimosului Kamara. Reacția lui DOC a fost șocantă.

Luni, 24 ianuarie, Războinicii au pierdut jocul pentru imunitate și au avut parte de un consiliu tensionat la Survivor România 2023.

Alin Chirilă, purtătorul colanului de imunitate individuală la masculin, l-a propus pe Răzvan Danciu spre eliminare, moment în care concurentul care a împărțit exilul cu Jorge a răbufnit.

Răzvan Danciu și-a exprimat recunoștiința față de experiența trăită la Survivor, atât în junglă, cât și în camp, pe traseu și în Exil.

„Primesc destul de bine nominalizarea. Țin minte prima zi în care am venit, am venit să trăiesc cât mai multe etape. Am trăit și înfrângeri, am luat și primul meu punct, am fost și în exil.

E o mare realizare că am ajuns aici și nu am de ce să mă oftic, pentru că știu că nominalizarea lui (n.r. – Alin Chirilă) e pe bune, e motivată. Mă las pe mâna publicului, care este suveran.”, a spus Războinicul Răzvan Danciu în cadrul Consiliului.