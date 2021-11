Gică Hagi, criticat de un ungur. Ce i-a transmis ‘Regele’: ‘A spus că nu-i pasă’

Gică Hagi a fost criticat de un fotbalist maghiar. Cel din urmă a susținut că regele fotbalului românesc i-a spus că nu îi pasă de el și a veni cu acuze asupra celebrului antrenor . Ce se întâmplă cu cunoscutul sportiv?

Daniel Tozser spune că a avut de suferit din cauza lui Gică Hagi. Fostul fotbalist maghiar și-a făcut junioratul la Galatasaray între 2003 și 2004 și s-a antrenat și cu prima echipă a turcilor, loc unde a fost promovat de Fatih Terim. Cu toate astea, Tozser declară că ascensiunea sa a fost blocată în momentul în care Gică Hagi a devenit antrenorul lui Galatasaray.

Sportivul maghiar a semnat ulterior cu Ferencvaros, iar mai apoi a mai jucat în carieră la AEK Atena, Genk, Genoa, Watford, Parma, Queens Park Rangers și Debercen. Acesta a strâns 31 de meciuri pentru naționala mare a Ungariei.

Gică Hagi a surprins pe toată lumea când și-a prezentat planul în fața tuturor. Acesta a susținut că are un proiect la moment și mai dezvoltă altceva.

„Altă întrebare. Nu… Încă sunt angrenat în fotbalul românesc, am un proiect și dezvolt alt proiect. Eu muncesc, eu mai am alt serviciu. Sunt implicat. Am fost un moment selecţioner, un moment. Eu doar mi-am spus părerea, ca fost mare jucător care a jucat pentru România.

Da, e foarte simplu să spun că vreau să mă calific la Europene şi mai trec doi ani… Eu sunt în sprijinul fotbalului românesc, automat şi al Federației. Furnizez cei mai mulţi jucători. Muncesc zilnic, am format, am scos jucători care au venit. Am format. E foarte greu să vezi lumina.

N-o văd mai uşor, ci mai greu, dacă lucrurile nu se fac aşa cum trebuie, dacă nu găsim jucătorii foarte buni. Ne lipsesc rezultatele și performantele. La juniori se mai poate, dar la echipa mare trebuie construită o echipă puternică. Trebuie să ai experienţă, trebuie să ştii să o faci”, a spus Gică Hagi la TV Telekom Sport.