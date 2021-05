Atac cu sute de rachete în Tel Aviv după ce Israel a distrul o clădire cu 12 etaje din Fâșia Gaza. Vezi imaginile dezastrului

Tragedie în metropola israeliană Tel Aviv, acolo unde milioane de oameni au putut observa pe cer o ploaie de rachete lansate din drone, din Fâșia Gaza, folosite de către organizația teroristă Hamas și Jihadul Islamic pentru a distruge mai multe sedii militare și de birouri. Acest atac vine ca urmare a violențelor extreme care au avut loc între israelieni și palestinieni în zona centrului vechi din Ierusalim.

Mișcarea islamistă Hamas amenințase că va trage în această zonă a Israelului dacă va fi atacată binecunoscuta clădire Hanide cu 12 etaje din orașul Gaza, unde își aveau birourile liderii mișcării, care în această după-amiază a fost bombardată.

Astfel, grupul islamist a susținut că a lansat 130 de rachete la Tel Aviv, unde armata israeliană a declanșat alarme în legătură cu atacul.

„După cum am promis, am lansat un atac împotriva Tel Avivului. Am lansat 130 de rachete ca reacție la distrugerea unei clădiri mari din Gaza ”, a anunțat aripa militară a grupului, brigăzile Ezzedin al-Kassam.

„Hamas este pregătită dacă Israelul dorește război ”, a declarat șeful grupului islamist din Fâșia Gaza, Ismail Haniyeh, după ce ministrul israelian al Apărării, Benny Gantz, a avertizat că bombardamentele israeliene asupra țintelor palestiniene„ abia au început ”.