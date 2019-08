Aspirina din Las Fierbinți, poveste de viață tulburătoare.”Mirela Oprișor a fost o ciudată!” Ce făcea actrița de la PRO TV

Actrița Mirela Oprișor, care i-a dat viață personajului Aspirina din Las Fierbinți, a povestit despre viața sa. Lucrurile pe care le-a mărturisit vedeta i-au emoționat pe fani din prima clipă. Care a fost perioada cea mai grea prin care a trecut și cum a ajuns să fie ce este astăzi?

Mirela Oprișor a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru adevărul.ro, că a fost o ciudată. Aceasta a povestit cum încă de tânără era extrem de interesată de lumea artei, astfel că la 12 ani și-a făcut singură abonament la filarmonică, asculta teatru radiofonic și când se transmitea la TVR un spectacol lăsa tot ce avea de făcut și urmărea atent. Nu a ratat niciun cer artistic de la Casa Pionierilor și voia din ce în ce mai mult să evadeze din cartieul său muncitoresc. La 16 ani a trăit Revoluția în Brașov și a văzut și simțit lucruri pe care le descrie cu greu și acum. A luat bătaie de la FNS-iști, s-a înscris în PNȚ și voia cu ardoare să schimbe lucruri: „Am sperat să se întâmple ceva şi uite că nu s-a întâmplat nimic“

Cu toate astea, a reușit să treacă bine peste, s-a angajat la un chioșc din Piața Romană, după ce s-a mutat definitiv în București și s-a prezentat la admitere la actorie, fără pregătire. A doua oară a fost cu noroc pentru Mirela, atunci a dat nas în nas cu ceea ce avea să facă, cel mai probabil, toată viața.

„Am un copil de 11 ani care trăieşte aceleaşi lucruri şi probabil că vom avea parte de o nouă revoluţie. Pentru că nu e OK ce se întâmplă. Era tot ce ne doream atunci. Eu eram destul de tânără, dar eram conştientă că, dacă nu se schimbă ceva, voi ajunge într-o fabrică, voi primi o garsonieră…Dar nu am făcut niciodată pace cu acest destin. Recent, m-a marcat interviul cu acel copil, care la înmormântarea regelui a fost întrebat ce a înţeles şi a zis: „A murit regele şi am rămas cu comuniştii.“ Mamă! Am postat şi eu ceva pe Facebook, deşi eu nu sunt atât de vocală, nu-mi exprim sentimentele pe Facebook şi sunt deseori judecată pentru acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu-mi pasă. Ăsta e genul meu, nu mă manifest public. Am luat o poză foarte frumoasă din gara Piteşti când trecea trenul regal şi am primit un comentariu: „Băi, Aspirino, mai lăsaţi-ne, băi, cu astea, că ne-aţi terminat o săptămână.“

Mirela Oprișor