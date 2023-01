Ashleigh Barty, dezvăluire emoționantă despre Simona Halep. „Este un sentiment diferit, nu-i așa? Ce legendă”

Simona Halep a fost elogiată de Ashleigh Barty, jucătoarea care s-a retras după ce a câștigat al treilea Grand Slam din carieră, deși se afla pe primul loc în clasamentul WTA. Sportiva din Australia a povestit în cartea autobiografică un moment special, desfășurat după ce s-a impus, în anul 2021, în turneul de la Wimbledon. A fost impresionată de mesajul sportivei din Constanța, care a câștigase pe iarba londoneză în anul 2019.

Ashleigh Barty a șocat lumea tenisului în luna martie a anului trecut. Era pe primul loc WTA, câștigase de puțin timp primul Grand Slam „de acasă”, Australian Open, dar a decis să se retragă din tenis. Specialiștii au fost contrariați. Cum să se retragă o sportivă, în mare vogă, la doar 26 de ani? Și totuși, jucătoarea din Australia a explicat că vrea mai mult timp pentru ea și pentru familie.

Între timp a scris și o carte autobiografică pe care a lansat-o la finalul anului trecut. Titlul ei este „My Dream Time. A memoir of tennis&teamwork”, în traducere „Perioada mea de vis. Un memoriu despre tenis și munca în echipă”. În acest volum vorbește despre cele trei turnee de Grand Slam pe care le-a câștigat, despre tristețea și bucuria din sport, dar amintește și despre Simona Halep. Australianca a povestit ce mesaj i-a dat prietena ei, după ce a câștigat, în anul 2021, turneul de la Wimbledon, al doilea titlu de Grand Slam din carieră.

„Am deschis telefonul și am văzut cum curg mesajele. Primul a fost puțin neașteptat, deși am știut mereu cu ce fel de persoană am de-a face.

«Felicitări, prieteno! Sunt foarte fericită pentru tine, prietenă dragă. Meriți! E un sentiment diferit, nu-i așa? Cât de bine e în balcon! Să te bucuri de moment!». Era de la Simo. Ce legendă!”, a scris Ashleigh Barty.