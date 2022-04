Ashleigh Barty a cucerit primul trofeu în alt sport după ce Simona Halep a prevăzut schimbarea radicală. Fostul lider mondial a șocat lumea tenisului după ce și-a anunțat retragerea, la doar 25 de ani, din sportul care a făcut-o faimoasă și bogată. Australianca a declarat că dorește să se dedice altor visuri și că nu mai are ce să demonstreze în tenis. Ashleigh Barty și-a arătat latura competitivă, câștigând, la scurt timp, un turneu, dar în sportul pe care îl preferă la ora actuală.

„Am decis să mă retrag din tenis. E prima dată când spun asta. Nu există o metodă mai bună, ci doar metoda mea.(…) Mi-am dat seama că fericirea mea nu depinde victorii. Contează doar să dau totul. Acum sunt fericită și împlinită. Am dat tot ce am acestui sport. Sunt foarte fericită. Pentru mine, asta înseamnă succesul. Am multe visuri, care nu implică să călătoresc prin întreaga lume și să stau departe de familie”, a spus Barty.