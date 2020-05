Așa se menține în formă Alina Pușcaș. Vedeta Antena 1 și-a dezvăluit secretul frumuseții

Alina Pușcas a devenit mamă pentru a treia oară anul trecut. Vedeta are însă o formă fizică de invidat, iar pe Instagram a mărturisit cum se menține în formă.

Alina Pușcaș este una dintre cele mai iubite vedete din showbiz-ul autohton. Aceasta a vorbit recent despre cum își menține fizicul: bea multă apă.

”Me & my big glass of water! (3,5 l/day) Asadar… SA BEM multa apa!!!”, a scris vedeta pe Instagram. Așadar, aceasta își începe ziua cu un mare pahar de apă și consumă 3,5 litri pe zi.

Fanii i-au transmis multe mesaje de felicitare și i-au admirat fizicul: ”Frumoasă ca întotdeauna”, au concluzionat aceștia.

Viața cu trei copii

Alina Pușcaș este mamă a trei copii. Vedeta de la Antena 1 a vorbit despre a treia naștere, spunând că a fost una ușoară.

„Naşterea a fost cea mai uşoară dintre cele trei. Abia acum m-am obişnuit, a fost foarte uşoară. Am avut senzaţia că a durat vreo 20 de minute. Nu am luat deloc calmante, am luat doar antiinflamatoare. M-am ridicat după vreo 4-5 ore şi asta a fost. La 5 zile făceam curat, iar la 14 zile jucam în filmul făcut de Vârciu.”, a precizat Alina Puşcaş la Agenția Vip, potrivit Spynews, care a mai mărturisit că în casa ei este un mic… haos cu cei trei copii.

„E un haos frumos momentan. Mă pot înţelege cu ei pentru că cea mică doarme foarte mult. În vreo 3-4 luni cred că o să înceapă haosul real. Am ajutor, dar nu e suficient. Ajutor, aceeaşi doamnă bonă, ar fi bine s-o clonez. Momentan e mai simplu pentru că cei mici merg la grădiniţă de dimineaţă până la 17. Practic, suntem ok la faza asta, pe timpul zilei e doar cea mică acasă”, a mai spus vedeta, în 2019, după cea de-a treia naștere.

Alina Pușcaș s-a născut la Sibiu, în noiembrie 1983. De la vârsta de 3 ani, aceasta a locuit la Târgu Mureș. Alina Pușcaș a studiat la Colegiul Național Unirea din același oraș, la profilul Limbi străine. A urmat, după liceu, cursurile Facultății de Turism din cadrul Universității Româno-Americane.