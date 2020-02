Alina Pușcaș, nuntă de vis în Grecia. Când va avea loc marele eveniment. Vedeta de la Antena 1 e în culmea fericirii

Alina Pușcaș este în culmea fericirii! Frumoasa prezentatoare de la Te cunosc de Undeva se va căsători în însorita Grecie. Când va avea loc așteptatul eveniment și care sunt detaliile deja stabilite de ea și soțul său?

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu se căsătoresc religios! După ce au amânat acest eveniment de nu mai puțin de două ori, a venit rândul ca cei doi să își unească destinele în fața Domnului. Ziua este una cu o dublă însemnătate pentru familie, pentru că soții s-au decis să o boteze și pe micuța Iris cu această ocazie. Cu toate că majoritatea fanilor cuplului știau de existența unei nunți, se pare că atunci era vorba doar de cununia civilă și de o logodnă religioasă, nicidecum o nuntă ca la carte. Alina a susținut că până și prietenii lor de familie au pierdut șirul evenimentelor, mai ales că cei doi se află deja la al treilea copil.

„Da, ştiu asta, pentru că i-am spus unui prieten să-şi blocheze luna iunie, pentru că vom face nunta în Grecia, pe plajă. Şi zice: „Păi nu am fost la voi la nuntă?“. „Când am făcut noi nunta, măi băiatule?“, „Păi, atunci, la botezul lui Alex…“ (râde) Nu a fost nicio nuntă, a fost botezul lui Alex. Atât. S-a pierdut şirul evenimentelor din cauza botezurilor şi a logodnei. La al doilea botez a fost logodna religioasă. Apoi am făcut cununia civilă. Şi abia acum urmează nunta propriuzisă, evenimentul care va fi unit şi cu botezul lui Iris”

