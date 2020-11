Dan Petrescu va semna cel mai mare contract al carierei! Ce se întâmplă cu CFR Cluj

Dan Petrescu va pleca de la CFR Cluj, iar partida cu AS Roma ar putea fi ultima pentru el la campioana României. GSP anunță că antrenorul în vârstă de 52 de ani are două oferte imposibil de refuzat. Cea mai tentantă pare a fi cea de la Al Nasr, în Arabia Saudită. Șeicii au pus deja pe masă un contract în valoare de două milioane de euro, dar negocierile finale ar putea duce suma până la trei milioane. Mai ales dacă vor fi incluse și diferite bonusuri. Al Nasr are un start de sezon mult sub așteptări. Este pe locul 14, în zona luptei pentru evitarea retrogradării.

„Al Nasr e un club bogat, i-ar putea plăti lui Petrescu un salariu de până la 3 milioane de euro anual. Cu tot cu sumele alocate pentru alți membri ai staff-ului tehnic”, a explicat, pentru sursa citată, un agent care cunoaște fotbalul saudit. Dan Petrescu a spus că pleacă sigur de la CFR Cluj, apoi și-a schimbat declarația: „Vreau doar o pauză”

A doua variantă pentru Dan Petrescu vine din Emiratele Arabe Unite. Este ofertat de Al Wasl, echipa care l-a concediat recent pe Laurențiu Reghecampf. Și aici ar fi vorba de un salariu exorbitant, în jurul a 2,5 milioane de euro. Și Al Wasl este foarte jos în clasament, pe locul 9 într-o ligă de 14 formații.

Dan Petrescu este decis să plece de la CFR Cluj, mai ales că și-a pierdut și sprijinul conducerii campioanei. Neluțu Varga, patronul ardelenilor, ar vrea și el să scape de Petrescu, mai scrie sursa citată. Iar „Bursucul” vrea să profite de acest aspect pentru a pleca fără să mai fie nevoit să plătească o clauză de reziliere în valoare de două milioane de euro.

Tocmai negocierile pentru a scăpa de plata acelei clauze au făcut ca Petrescu să își schimbe tonul. Inițial, antrenorul anunța că nu mai există nicio șansă ca el să mai continue la club: „Eu nu mai continui la CFR! Să vină altcineva, că eu m-am săturat de toate problemele pe care le am în acest club!”, spunea Petrescu după ultimul meci de campionat.

Și-a schimbat însă tonul înaintea partidei cu AS Roma, din Europa League, programată joi de la ora 19:55: „Vreau doar o pauză de cinci sau șase zile, ca să mă odihnesc. Îmi voi lua pauza aceasta după partida din campionat cu FC Argeș. Mai sunt doar 14 sau 15 jucători apți pentru jocul cu AS Roma. Nu pot să-i las pe băieți singuri tocmai acum”.