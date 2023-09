Aryna Sabalaneka a rupt racheta și și-a înjurat oamenii din staff. „I-am concediat”. Momente nemaivăzute la US Open – VIDEO

Aryna Sabalaneka s-a calificat în finala de la US Open 2023, dar a făcut un scandal uriaș în meciul cu Maddison Keys. A rupt racheta și și-a înjurat oamenii din staff, iar când s-a liniștit, la conferința de presă, a avut puterea să glumească și a spus că și-a concediat colaboratorii. Numărul doi WTA o va întâlni în marea finală pe Coco Gauff, care a trecut de jucătoarea care a învins-o pe Sorana Cîrstea.

Aryna Sabalaneka (25 de ani, 2 WTA) s-a calificat în finala de la US Open 2023, după un meci tensionat în care a înfruntat-o pe Maddison Keys (28 de ani, 17 WTA). Partida a început foarte prost pentru sportiva din Belarus, care a pierdut primul set cu 6-0. A fost momentul în care a izbucnit și a lovit cu puternic cu o rachetă pe care a aruncat-o sprea oamenii din staff-ul ei. Iar la un moment dat i-a și înjurat.

Aryna Sabalenka is not happy at all after getting broken in the 2nd set.

Her coach gave her a new racquet and she tried to throw her other racquet back up to him 😂 pic.twitter.com/jZKieaCwPP

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 8, 2023