Controversă uriașă la turneul unde Sorana Cîrstea a câștigat o avere. A fost obligată să returneze banii de la US Open 2023

US Open 2023 este un turneu dotat cu premii totale de 65 de milioane de dolari, dar anul acesta nu vor fi dați toți banii. O jucătoare de 21 de ani a câștigat pe teren 81.500 de dolari, dar este obligată să returneze suma. Sportiva din SUA le-a declarat jurnaliștilor că nu a realizat cât de mulți bani a pierdut decât după ce i-a văzut în biroul contabilului.

Sorana Cîrstea (30 WTA) a jucat în „sferturi” la US Open 2023 și a câștigat un cec de 455.000 de dolari, iar la finalul competiției „s-a premiat” cu o ieșire în oraș și cu o vizită prin câteva magazine de unde și-a cumpărat câteva amintiri, dar a profitat de ocazie și pentru a-și îmbunătăți garderoba. Nu toți sportivii se pot însă bucura de banii din premiile de la turneul american, așa cum s-a întâmplat și cu Sorana. ABC News a prezentat cazul unei jucătoare de 21 de ani, care s-a calificat în primul tur de la US Open 2023, iar acum trebuie să returneze banii.

Fiona Crawley ar fi trebuit să aibă în cont 81.500 de dolari doar că regulamentul NCAA (Campionatul Universitar Nord-American) le interzice sportivilor care sunt la facultate să beneficieze de premii în bani peste un anumit prag. Iar pragul este de 10.000 de dolari pe an.

Fiona Crawley (SUA, 729 WTA) joacă tenis la North Carolina Tar Heels și a ajuns la US Open 2023 datorită unui wild-card. S-a calificat în primul tur, după ce a muncit din greu în trei tururi de calificare.

„A fost o experiență dură să ajung acolo și să nu pot lua banii. Nu cred că am realizat cu adevărat ce am pierdut până când am stat în biroul contabilului uitându-mă la toți banii”, a declarat Fiona Crawley.