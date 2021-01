Artistul român care a pierdut tot din cauza lui Jador. Ce s-a întâmplat între cei doi

Un artist român a pierdut tot din cauza celebrului cântăreț de manele. Ce s-a întâmplă între acesta și actualul concurent de la Survivor? Unde s-au întâlnit aceștia pentru prima dată și de la ce a pornit scandalul între ei?

Artistul român care și-a ratat cariera din cauza lui Jador

Hamude și-a ratat cariera din cauza celebrului manelist care a rupt topurile de pe YouTube. Celebrul fost concurent de la Puterea Dragostei a vorbit pentru prima dată despre scandalul în care este implicat și celebrul Desanto, fostul lui producător. Fanii sigur își amintesc scenele din cadrul reality show-ul lui Jador în care apare alături de artist chiar la atelierul său de haine.

Toată trupa celui care a acceptat proiectul de la Kanal D se îmbrăca atunci cu creațiile bărbatului. „Eu, când am fost la emisiunea Puterea Dragostei , s-a întâmplat să-l cunosc acolo pe Jador. La un moment dat, eu am mers acasă. Jador trebuia să filmeze un clip la piesa ”Indiferența ta”. Când am ajuns în România, Desanto m-a sunat și mi-a spus că vrea ca eu să apar în videoclipul lui Jador ca o surpriză pentru el.

Eu am fost de acord să filmez clipul și tot atunci s-a pus discuția de a avea eu o colaborare cu Desanto”, a detaliat acesta. Lucrurile au început să scârțâie între cei doi din cauza faptului că lui Hamude i s-a părut că Desanto nu mai are timp în care să i se dedice exclusiv proiectului pe care-l spera a fi deosebit. Amintim că producătorul deosebit de implicat în piesele lui Jador.

” La început a fost totul perfect”