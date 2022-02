Artistul din România care a devenit „escroc“ pe Facebook. De necrezut ce s-a întâmplat (exclusiv)

Un artist din România a fost escrocat pe internet, după ce niște hoți în căutare de bani „l-au vândut“ pe internet. Aceștia i-au spart contul de Facebook și i-au „programat“ cântărețului un concert pentru 300 de euro. Artistul povestește cu haz cum a fost pus, fără voia sa, în ipostaza de șarlatan, dar și cum s-a rezolvat în cele din urmă situația. Mai multe detalii, în continuare.

Gabriel Dorobanțu, unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică ușoară din România, a pozat fără să vrea în ipostaza de pungaș, în 2021, după ce niște hoți i-au spart contul de Facebook.

Artistul a povestit toată peripeția prin care a trecut după ce i-a fost furată identitatea online, într-un interviu oferit pentru impact.ro. Potrivit acestuia, hoții „i-au făcut rost“ cântărețului de un moment artistic, pentru care au cerut 300 de euro.

„Lumea își mai amintește că la începutul anului trecut am făcut o reclamație la DIICOT, după ce am sesizat că o sumă de bani din contul meu plecase într-un alt cont despre care nu știam nimic, în acele prime momente. Nici nu mai vreau să-mi amintesc despre acel episod aparte din viața mea. Dar el a fost urmat și de o a doua poveste, în care am căzut pe post de escroc.

Una peste alta, cei care-mi spărseseră contul de Facebook îmi făcuseră rost de un număr artistic, ca să zic așa. Mă antamaseră, fără ca eu să știu! Urma să cânt la o nuntă de români ce trăiesc în Italia, la Milano.

Falsul Gabriel Dorobanțu ceruse și primise un onorariu de 1.000 de euro, ba chiar și un avans de 300 de euro. Pe scurt, totul era bătut în cuie, ba chiar se garantase inclusiv cu o copie a cărții mele de identitate, în posesia cărora intrase cine nu trebuia!“, a povestit Gabriel Dorobanțu.