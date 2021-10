Drama lui Gabriel Dorobanțu. Prin ce a trecut în ultimul an, abia acum s-a aflat (exclusiv)

Gabriel Dorobanțu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică ușoară din România, a trecut prin multe greutăți în ultimul an. A trecut prin experiența bolii covid, dar a suferit enorm și după ce mama sa a murit, în urmă cu un an.

Gabriel Dorobanțu este, ca de fiecare dată, o prezență discretă în peisajul artistic românesc. S-a aflat însă de curând drama prin care a trecut în ultimul timp, pe care din fericire, a depășit-o. Artistul a povestit cum se simte în prezent după momentele prin care a trecut:

Întrebat dacă s-a recuperat, acesta a spus:

”Din fericire, am făcut controlul de rigoare, o tomografie a plămânilor, s-a constatat că sunt bine, doctorița m-a felicitat, a spus că m-am recuperat repede și că un motiv e și aerul bun pe care-l respir la Cornu. M-a bucurat și pe mine chestia asta. Sigur că e și șansă și mână Dumnezeiască pentru că mulți stau poate în condiții și mai bune și respiră aer și mai curat.

Însă fiecare cu destinul lui, cu soarta lu și cu organismul care te ajută sau nu. Nu am decât 72 de kilograme, dar sunt o fire rezistentă și nu m-am plâns niciodată. Sigur că e greu să fii bolnav și mai ales atunci când ești persoană publică, lucrul ăsta îți dă bătăi de cap.

Pentru că nu suntem obișnuiți să mergem la doctor, să ne consulte sau să ne prescrie tratament, pentru că ne e teamă mereu că se află acest lucru. Adică nu avem voie să fim bolnavi, să tușim, să pășim nici în dreapta nici în stânga, ca nu cumva să greșim. Să fii bolnav nu e însă o greșeală.”, a mai spus Gabriel Dorobanțu.

”Nu am făcut nicio terapie, cred că odihna, am mâncat bine. După două luni am început să fac vocalize, credeam că nu am să mai pot cânta, asta m-a ajutat foarte mult pentru că mi-a reîmprospătat capacitatea respiratorie”, a mai spus artistul.