Artistul din România care a dat 100.000 de euro pe un bolid, în plină pandemie FOTO (exclusiv)

Artistul din România care a dat 100.000 de euro pe un bolid, în plină pandemie. Este vorba despre un artist foarte cunoscut și iubit de public și de soția acestuia. Cei doi fac un cuplu muzical de foarte mulți ani, cu foarte mulți fani în țară, dar și peste hotare, fiind foarte solicitați la evenimente.

Cornelia și Lupu Rednic sunt artiști de muzică populară foarte cunoscuți în România, astfel că nu mai au nevoie de nicio prezentare. Cei doi au mulți fani în țară și peste hotare, și mereu au fost în topul preferințelor românilor atunci când a venit vorba despre evenimente: nunți, botezuri, cumetrii. Și se pare că nici în pandemie nu le-a mers rău, o perioadă „neagră” pentru mai toți artiștii. Nu de alta, dar Lupu Rednic, soțul Corneliei Rednic, a fost surprins recent la cumpărături, la volanul unui bolid în valoare de 100.000 de euro.

Paparazzi Impact.ro l-au surprins pe artist la cumpărături, pe 1 Martie, când cu siguranță a cumpărat cadouri pentru cei dragi din viața sa. După ce a cumpărat câte ceva pentru persoanele dragi lui, artistul s-a urcat la volanul bolidului său, un BMW X6, care are o valoare aproximativ 100 de mii de euro. Mărturie stau imaginile oferite de paparazzi Impact.ro, pe care le poți vedea și tu în galeria foto a acestui articol.

Împreună cu soția sa, Cornelia Rednic, artistul cântă pe scenă de 25 de ani. Cei doi se cunosc de 30 de ani și sunt căsătoriți de 27 de ani. Se cunosc

S-au cunoscut în urmă cu aproximativ 30 de ani și sunt căsătoriți de 27 de ani! Cornelia și Lupu Rednic formează unul dintre cuplurile cele mai apreciate din showbiz. Cei doi fac echipă și acasă, dar și pe scenă. Au început de jos, întrucât, la început, cei doi erau foarte săraci, după cum povestea artista recent.

Deși sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul nostru și au o situație financiară bună, Cornelia și Lupu Rednic nu au făcut copii. Motivul a fost dezvăluit de Cornelia Rednic, menționând că, de-a lungul timpului, au fost des întrebați de ce nu au copii.

„Am fost o fată năzdravana, singură la părinţi. S-au înţeles totdeauna foarte bine. Cu bunicii am crescut până la vârsta de cinci ani. Când eram mică, nu mi-am dorit să fiu cântăreaţă. (…). Am fost prieteni cam opt luni de zile şi apoi ne-am căsătorit. După ce am terminat clasa a X-a, ne-am căsătorit. Asta a fost destinul omului.

Hai să lămurim o dată pentru totdeauna. Am ales să nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecaţi. Nu faci copii cu gândul să-i ai la bătrâneţe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o să ne putem ocupa de ei’, spunea Cornelia Rednic pentru Antena Stars, cu ceva timp în urmă.