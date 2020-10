Artistul celebru care și-a șocat fanii: „Mi-ar plăcea ca şi copiii mei să fie gay când vor creşte”

Un artist celebru a făcut mărturii șocante despre copiii săi. Fanii nu s-au putut abține, iar mulți dintre ei l-au blamat pentru cele declarate. Despre cine este vorba și de ce i-ar plăcea ca și copiii săi să aibă aceeași orientare?

Artsitul celebru blamat pentru declarațiile despre copiii săi

Ricky Martin șochează din nou! Cunoscutul cântăreț a declarat că și-ar dori ca și copiii săi să fie homosexuali. Motivul declarației sale a fost că orientarea lui a fost cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodată, mai cu seamă că acum este mai fericit decât niciodată alături de familia sa. Artistul a vorbit deschis despre impactul pozitiv pe care l-a avut această poveste asupra vieții sale. Solistul a recunoscut că este gay în anul 2010, dar gemenii săi au venit pe lume cu doi ani înainte, prin intermediul unei mame surogat. Martin a dezvăluit că decizia de a face totul public a fost una extrem de dificilă, dar acum nu regretă și se bucură pentru că viața lui a căpătat alte nuanțe.

„În momentul în care am scris scrisoare am avut un sentiment puternic de eliberare.. Mi-aş dori să repet experienţa. A fost ceva uimitor”, a dăugat Ricky, care a atins mai apoi un subiect sensibil – orientarea copiilor săi. Vedeta a susținut că își dorește ca și Matteo și Valentino să fie gay când vor crește. ”Nu ştiu, copiii mei sunt prea mici, dar mi-aş dori să fie gay. Este un lucru special şi eal real. Te face o persoană mai puternică”. Acesta a mai specificat că se simte o persoană norocoasă și că este un „homosexual norocos” datorită soțului iubitor pe care îl are alături și familiei fericite pe care a reușit să și-o clădească.

Vezi această postare pe Instagram Ese nene que está ahí…… mi chulería. #Matteo O postare distribuită de Ricky Martin (@ricky_martin) pe Mar 23, 2020 la 3:51 PDT

Cum le-a explicat copiilor totul?