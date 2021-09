Artistul care și-a implantat lanțuri de aur în loc de păr. Cine se ascunde sub această avere strălucitoare

Un cântăreț celebru și-a pus implanturi cu lanțuri de aur în păr. Deși implanturile de păr la bărbați au devenit un lucru extrem de popular, acest artist a dus lucrurile la extrem.

Mulți bărbați apelează la implanturile de păr pentru a combate căderea părului prematură. Cu toate acestea, un rapper mexican a mers chiar mai departe și și-a pus implanturi cu lanțuri de aur.

Este vorba despre Dan Sur, care susține că este primul rapper care a făcut un astfel de gest. El și-a arătat creația pe rețelele sociale, iar coafura lui este, probabil, cea mai scumpă din lume.

„Îl am ca un cârlig care este implantat în scalp. Cârligul are alte cârlige şi toate sunt fixate sub piele. Acesta este părul meu! Păr auriu”, a spus rapperul.