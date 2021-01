Vedeta din România care trăiește în lux și opulență. S-a mutat în vilă nouă, în pandemie

O vedeta din România trăiește în lux și opulență. S-a mutat în vilă nouă, în pandemie de coronavirus. Despre cine este vorba, citiți în rândurile de mai jos.

Cine este vedeta de la noi care trăiește în lux. Ce aroganță a făcut în plină epidemie de coronavirus

S-a aflat că o vedeta din România trăiește în lux și opulență, scrie spynews.ro. S-a mutat în vilă nouă, în plină epidemie de coronavirus. Este vorba despre Maria Marinescu, care și-a deschis ușa casei pentru fanii ei.

Maria Marinescu s-a mutat într-o vilă nouă pe care a amenajat-o chiar ea și de care este foarte mândră, chiar dacă inițial visa ca locuința sa să arate cu totul altfel.

Vedeta și-a deschis ușa casei pentru oamenii de rând

Maria Marinescu este foarte cunoascută, iar acum vedeta a considerat că este timpul ca fanii ei să-i cunoască și casa, mai ales că ea locuiește într-o locuință de vis.

Creatoarea de modă a fost nevoită să se mute într-o nouă casă, întrucât vedeta a mai dat naștere unui copil, iar acum familia locuiește într-o vilă de lux.

Casa a fost amenajată chiar de către vedetă

Casa este cu etaj și este amenjată până la cel mai mic detaliu de Maria Marinescu. Vedeta a făcut modificări importante pentru a se simți bine în noua locuință.

Chiar și așa, vedeta spune că nu este mulțumită în totalitate de cum arată cuibușorul ei. A fost nevoită să renunțe la ceea ce visa ea, de dragul celor mici.

Cu toate astea, vedeta nu prea este mulțumită de rezultat

”Nu este (n.red. casa) așa cum mi-aș dori, că e greu cu copiii, dar este pe gustul meu. Trebuie să fie conformtabilă, nu cum dă pentru poze și musafiri, să te simți tu bine. Eu am amenjat-o, am făcut-o când s-a născut Iacob, pentru că nu mai aveam loc în partea celalaltă. Până acum m-am tot mutat, am făcut o mie de case.

Eu am alte idei, dar nu se pot pune în practică aici, în casă. Am ales o canapea în L, deși aș fi preferat un living fără televizor, cu două canapele puse față în față. Toți pereții sunt plini de tablouri, primite de la prieteni, rude și făcute de copii”, a spus Maria Marinescu.

Ce mai trebuie să facă Maria Marinescu la vila de lux

Maria Marinescu spune că mai are de realizat o singură schimbare. Camera mezinului trebuie reamenjată.

”Acum trebuie să schimb camera lui Iacob pentru că a crescut și nu mai are loc în pătuț. O să schimb totul”, a declarat Maria Marinescu.