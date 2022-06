Artiștii care merg la Untold 2022. Lista completă de la festival

UNTOLD 2022 vine cu cel mai cunoscuți și în vogă artiști din întreaga lume, iar organizatorii au anunțat cine va fi prezent anul acesta pe scenă. Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, ATB, Chico Rose, Kungs, Bassjackers, Tim Hox și Gryffin vor urca pe mainstage, ei fiind doar câțiva dintre artiștii care vor face o atmosferă de neuitat.

Ce artiști celebri vor veni la UNTOLD 2022

Organizatorii UNTOLD au anunțat deja artiști precum Anne-Marie,Major Lazer, J Balvin sau Above & Beyond. Pe scenă vor urca și alți artiști precum superstarul techno Paul Kalkbrenner, raperul fenomen G-Eazy, DJ-ul și producătorul german Claptone și multi-talentatul artist francez FJK (Fresh Kiwi Juice).

Pe stadionul Cluj Arena se reîntoarce și regele muzicii electronice, David Guetta, alături de partenerul său Morten, DJ-ul și producătorul cu care a creat fenomenul Future Rave.

„UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume, își va deschide porțile în 2022, între 4 și 7 august. Timp de 4 zile și 4 nopți, sute de mii de fani din întreaga lume vor păși în tărâmul magic din Cluj-Napoca să se distreze alături de cei mai buni artiști internaționali ai momentului și nu numai”, au transmis, în noiembrie, organizatorii festivalului.

Artiști români care vor fi prezenți pe scena UNTOLD

Pe lângă artiștii din afară, pe scena principală a festivalului UNTOLD vor urca și artiști români. Câțiva dintre aceștia sunt: Dirty Nano, Manuel Riva, Pascal Junior și Partydul Kiss Fm.

Pe scenă vor fi prezenți și unii dintre cei mai cunoscuți trapperi din România: Ian, Killa Fonic, Azteca, Rava, AlbertNbn, Arkanian x Azrael Golden x Zannidache, YnY Sebi, Rava, Connect-R & Johny Romano și MarKo Glass ft. Bvcovia.

„În 2021, UNTOLD a fost singurul mare festival de muzică din Uniunea Europeană care a avut loc și a adus în România cel mai bun line-up al anului. Peste 200 de artiști și DJ-i de top, printre care David Guetta, Martin Garrix, Alok, Afrojack, DJ Snake, Lost Frequencies și Steve Aoki, au urcat pe scena principală a festivalului, nerăbdători să-și revadă fanii, și au făcut show-uri special pregătite pentru ei. Peste 265.000 de participanți din peste 100 de țări ale lumii au resimțit libertatea, emoția și bucuria de a fi din nou împreună la un eveniment de amploare, marca UNTOLD, și au ascultat, în premieră, sute de piese noi ce abia așteptau să fie lansate”, se mai arăta în comunicatul transmis.

La UNTOLD 2022 vor fi prezenți și artiști din lumea rapp-ului și hip-hop-ului românesc, drum&bass, liquid și dubstept. Câțiva dintre aceștia sunt Borgore, Deliric X Silent Strike with Muse Orchestra, Dub FX & Woodnote, Grasu XXL & Guess Who, L’Entourloop, Macanache, Malaa, Nane, Netsky, Noisia (DJ Set), Princess Nokia și Sub Focus B2B Wilkinson ft. ID & Ad-Apt.