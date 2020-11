Artista din România care se bucură că va divorța. Ce îi făcea soțul ei

Analia Selis a spus totul despre divorț! Vestita solistă Analia Selis (43 de ani), care s-a născut în Argentina și s-a stabilit în România, după căsătoria cu violoncelistul Răzvan Sima, a anunțat recent divorțul de bărbatul pe care l-a iubit 17 ani. Ea a dezvăluit, în exclusivitate pentru impact.ro, motivele care au dus la separare.

Artista din România care se bucură că va divorța

Analia Selis zâmbește din nou și vorbește cu multă detașare despre despărțirea de tatăl copiilor ei. Cum e viața de burlăciță? Aceasta a povestit:

”Sunt bine, foarte bine. Cum este? Liniște și pace, trăiesc în cel mai liber mod posibil, am o viață frumoasă și nu îmi doresc să am o altă viață. Cu siguranță, am mai mult timp liber deoarece copiii merg la tatăl lor. Fac CrossFit, mă întâlnesc cu prietenii, stau și acasă singură, ador să fiu cu mine!”, a povestit Analia Selis.

De ce a ajuns Analia Selis în pragul divorțului

Aceasta a vorbit despre aspectele care au dus la despărțirea de soț.

”Mă consider un om bun, cu principii, coloană vertebrala, respectuos, așa am abordat căsnicia mea tot timpul. Cred (ferm) că am procedat cu fostul meu soț într-un mod cât se poate de corect de la cap până la coadă. Oamenii au nevoie să caute tot timpul un vinovat, eu nu cred în acest aspect. Trăim într-o viață în care oamenii procedează bine sau rău cu noi și noi avem tot timpul puterea să permitem sau nu acest lucru. Nu știu de ce se despart cuplurile, eu m-am despărțit de Răzvan pentru că el a ajuns să fie, într-un fel care, după principiile mele, nu era de acceptat în viață. Iubirea durează o veșnicie când o ai înăuntru și o hrănești cu un tratament bazat pe respect, principii, bun-simț, atunci ea eventual se schimbă, dar nu se termină niciodată.

Dacă nu există respect, principii, bun-simț, atunci se termină totul, nu numai iubirea, totul! Ajungi să te usuci de toate sentimentele posibile, sentimentele bune sau rele, dar lucrul ăsta nu trebuie privit că un eveniment trist, este doar o fantastică consecință a unui tratament bazat pe minciună, lipsă de respect, lipsa de umanitate, lipsa de bun-simț. Când corpul și sufletul tău trec printr-o atrofiere sentimentală datorită lipsei de umanitate înseamnă că ești o persoană cât se poate de obiectivă”, a declarat Analia Selis pentru sursa citată. Deși încă nu au divorțat, Analia Selis a anunțat că nu mai poate fi vorba despre o împăcare:

”Sub nici o formă. Nu mai sunt capabilă să simt nimic pentru Răzvan”, a conchis artista.