Arnold Schwarzenegger i-a uimit pe americani. Decizia total neașteptată pe care a luat-o în SUA

Arnold Schwarzenegger, decizie uimitoare pentru fanii săi! Cei care îl adoră pe cunoscutul star sunt în extaz. Acesta vine din spate cu un debut spectaculos.

Arnold Schwarzenegger, anunț neașteptat. Ce va face actorul?

În vârstă de 73 de ani, cunoscutul star nu are de gând să renunțe la ceea ce l-a făcut cunoscut, așa că se întoarce la origini – pe platourile de filmare. De data asta, actorul vine cu o surpriză la care nimeni nu s-ar fi gândit. Arnold a încheiat un contract baban în distrubuția unui serial, primul serial de televiziune în care joacă.

Producția este descrisă ca o aventură de spionaj. Cum altfel să fi apărut din nou pe micile ecrane dacă nu în mijlocul unei povești de acțiune și cu multă intrigă? Scenariul are în prim-plan un tată și fiica sa, iar întreg proiectul urmează să fie prezentat curând spre vânzare pe platformele de streaming, arată surse ale publicației americane de specialitate.

De asemenea, proiectul prezintă și o extindere a colaborării dintre Schwarzenegger cu Skydance, care a lansat două filme din seria „Terminator” – „Terminator Genisys” (2015) şi „Terminator: Dark Fate” (2019), în cea de-a doua peliculă a jucat în rol principal.

Ultimul proiect al actorului este serialul animal „Stan Lee’s Superhero Kindergarten”, împrumutându-și vocea pentru Arnold Armstrog. Mai mult decât atât Nick Santora, cunoscut pentru: Prison Break, Law&Order și Scorpion va crea și dezvolta părți din serialul Skydance, iar Schwarzenegger va fi producător executiv alături de David Ellison, Dana Goldberg și Bill Bost.

