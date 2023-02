Armin Nicoară, urmărit de cutremure și în România, și în Los Angeles. Unde l-a surprins seismul de ieri: „Ne-a zgâlțâit bine de tot, soția a făcut atac de panică!”. EXCLUSIV

Armin Nicoară, urmărit de cutremure și în România, și în Los Angeles. Cunoscutul saxofonist român nu va uita prea curând „Ziua Îndrăgostiților” din 2023. Și asta din pricina faptului că puternicul cutremur apărut ieri, parcă din senin, în zona Olteniei, la mijlocul lunii februarie, de peste 5 grade pe scara Richter, s-a resimțit foarte bine și în Timișoara, acolo unde locuiește. Armin Nicoară a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre experiența traumatizantă.

Armin Nicoară și-a început seria confesiunilor speciale pe acest subiect, exclusiv pentru Playtech Știri:

Armin Nicoară, urmărit de cutremure și în România. Dacă prima zi lucrătoare a săptămânii nu le-a dat palpitații, în schimb, datele problemei s-au modificat esențial, după doar o zi:

„Luni, când a avut loc primul cutremur, mai mult am fost uimiți de ce ni se întâmplă. Nu am intrat nici măcar la bănuieli. Dar, marți, lucrurile s-au schimbat radical. Cutremurul acela ne-a zguduit serios. Ne-a zgâlțâit bine de tot! Claudia, săraca, a avut atacuri de panică. Și pe mine m-a luat cu tremurat, chiar dacă am încercat să-mi țin cumpătul. Când să cobori de la etajul șase în plin cutremur?! Însă nu ne-a mai ars de nimic, nici de ”Ziua Îndrăgostiților”, nici de bomboane, de nimic!”, mai afirmă îndrăgita vedetă pentru Playtech Știri.