Armin Nicoară, replici savuroase cu o cântăreaţă. Fanii au crezut că nu aud bine: „Au, o seară incendiară”

Armin Nicoară nu încetează să surprindă pe toată lumea cu replicile sale. Celebrul cântăreț a dat cărțile pe față și i-a făcut avansuri unei soliste fără să se mai ascundă. Tânărul a susținut că acesta iubește femeile prea mult și face astfel de glume când se afla în preajma unei domnișoare frumoase. Cu toate astea, fanii consideră că acesta a depășit deja de prea mult timp limita.

Armin Nicoară vine din nou cu replici incendiare în dialogul cu o domnișoară. Acesta a intrat live alături de o colegă. Cei doi au reușit rapid să atragă atenția tuturor, mai cu seamă după ce tânărul a părut că îi face avansuri pe față.

Cel din urmă și Stana Stepănescu au stârnit amuzamentul fanilor, după ce s-au filmat împreună. Aceștia sunt colegi de breaslă și prieteni buni, motiv pentru care și-au permis multe replici spumoase.

Cu toate că fanii lui Armin sunt deja obișnuiți cu stilul său, majoritatea nu au putut trece cu vederea anumite replici exagerate.

Cu toate astea, solista s-a simțit nevoită să își explice gestul de a se desface la pantaloni. Mai exact, aceasta fusese la o cină și mâncase mult prea mult, motiv pentru care abia mai putea respira.

„Stana Stepănescu: Stai să mă desfac la pantaloni, numai puțin.

Armin Nicoară: Au, au! Dragilor, aici o să fie o seară incendiară pe TikTok, o să închidem live-ul și revenim peste câteva minute, dragilor! (n.r. râde)

Stana Stepănescu: Am fost invitată la cină, am mâncat foarte mult și nu mai pot nici să respir de cât am mâncat. Nu mai pot nici să cânt. Hai, termină! (n.r. către Armin)”, a fost o parte din discuția celor doi, devenită virală pe rețelele de socializare.