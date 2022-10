Armele cu care putem ține Rusia departe de România. Putin nu va îndrăzni să facă nimic, cât ar costa

Un general român a anunțat care sunt armele cu care putem ține Rusia departe de România. Vladimir Putin nu va îndrăzni să facă nimic. Generalul român a mai spus care este amenințarea reală a Rusiei pentru țara noastră. Toate amănuntele interesante, în articolul de mai jos.

Un general în rezervă spune că România ar trebui să se înarmeze. Un atac din partea Rusiei nu este iminent, dar e bine să fim pregătiți

Generalul în rezervă Alexandru Grumaz a spus în ce măsură este România cu adevărat amenințată de Vladimir Putin și care sunt armele cu care Armata Română ar avea capacitatea de a descuraja orice eventual agresor.

Cu o dublă experiență, atât ca militar, cât și ca diplomat, generalul Alexandru Grumaz are o carte de vizită impresionantă, fiind absolvent al Universității de Apărare a SUA, cu Master în Strategia Resurselor de Apărare Națională și al Senior Executives Programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University. În plus, generalul Grumaz a fost consul General al României la Shanghai, iar acum este președintele Centrului de Analiză și Studii de Securitate.

Ce are Vladimir Putin cu România

Generalul Alexandru Grumaz spune că România se află în vizorul lui Vladimir Putin pentru că este membru NATO și sprijină Ucraina având peste 600 de kilometri de graniță comună.

Asta nu înseamnă că țara noastră se află într-un pericol iminent, însă România ar trebui să-și ia propriile măsuri de siguranță, dincolo de faptul că în cazul unui ipotetic atac rus ar fi ajutată de cei peste 5.000 de militari NATO, care sunt prezenți la Cincu și Mihail Kogalniceanu.

Ce fac militarii NATO în România

Conform generalului, la Sibiu avem Comandamentul Naţional de Divizie Sud-Est. Acesta are misiunea de a asigura comanda şi controlul unei operaţiuni NATO de tip articol 5, apărare colectivă, contribuind la consolidarea apărării pe Flancul Sud-Est al Alianţei, la asigurarea securităţii teritoriale şi a populaţiei statelor din zona de responsabilitate.

„Din punct de vedere militar nu avem o situație delicată față de ceea ce se poate întâmpla Poloniei sau Țărilor Baltice. Deci suntem toți în aceeași poziție”, spune generalul Alexandru Grumaz.

România trebuie să se înarmeze

Generalul în rezervă mai spune că România ar trebui să ia modelul Poloniei, țară care a trecut la o politică susținută de înarmare.

Un prim pas important ar fi cumpărarea de către România a sistemului israelian anti-rachetă Iron Dome. Un astfel de demers, anunțat încă de săptămâna trecută în Israel, țara care fabrică principalele componente ale acestui scut anti-rachetă, ar asigura în mare măsură spațiul aerian al României, susține generalul.

„Părerea mea este că cumpărarea unui astfel de echipament este benefică pentru apărarea la joasă înălțime a teritoriului României”, a punctat generalul.

Elicopterele de atac, foarte necesare. Cât costă acestea

Nu în ultimul rând, elicopterele de atac sunt la fel de necesare, iar în privința avioanelor, cele mai indicate ar fi cele americane, F 16, dar și cele sud-coreene pe care le cumpără polonezii (avioane FA-50, obuziere autopropulsate K9 si tancuri K2 Black Panther).