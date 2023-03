Arma bizară pe care Rusia a realizat-o. Nimeni nu știe cum funcționează și internetul râde de ea FOTO

Războiul din Ucraina a ajuns la un nou nivel de tensiuni fără precedent, iar recentele videoclipuri ale atacurilor cu rachete rusești din Ucraina arată unde de șoc vizibile și dramatice care emană din explozii. Aceste videoclipuri sunt identificate ca fiind lovituri ale lansatoarelor multiple de rachete TOS-1A care trag cu proiectile termobarice, descrise ca fiind „o armă din iad”. Dar, nicio zi fără surprize, având în vedere alte imagini recente cu arma bizară pe care Rusia a realizat-o. Nimeni nu știe cum funcționează și internetul râde de ea.

„Arma din iad”, sau rachetele TOS-1A sunt cunoscute pentru puterea lor explozivă, iar undele de șoc vizibile neobișnuite sunt o caracteristică a designului lor unic. Aceste urme pot ajuta anchetatorii care cercetează încălcările dreptului umanitar internațional să găsească locul în care sunt folosite aceste arme.

TOS-1A oferă o putere de foc mai mare pe o rază de acțiune mai scurtă decât alte lansatoare multiple rusești, trăgând o salvă de 24 de rachete, fiecare cântărind 217 kilograme, la o distanță de opt kilometri. Focosul termobaric se deosebește de explozibilii normali, deoarece explozia provine de la o minge de foc care se extinde rapid, mai degrabă decât de la un singur punct, ca în cazul explozibilului normal.

Rusia clasifică arma ca fiind mai degrabă un „aruncător de flăcări grele” decât artilerie. Specialiștii spun că este mai puțin eficientă împotriva infanteriei în câmp deschis, deoarece nu produce șrapnel, dar este adusă pentru a ataca punctele forte și fortificațiile de la mică distanță.

Dar, lăsând la o partea această „armă din iad”, Rusia surprinde din nou, dar de data asta nu în sensul bun al cuvântului, dacă există așa ceva. Recentele imagini circulă pe rețelele de socializare cu arma bizară pe care Rusia a realizat-o, despre care nimeni nu știe cum funcționează și reacțiile imediate au fost că tot internetul râde de ea.

Conform celor mai recente imagini din mediul online, concluziile trase de unii specialiști este că forțele rusești sunt disperate, și pentru că dotarea este extrem de deficitară, au ajuns să inventeze adevărați monștrii, lipind tunuri navale vechi de 80 de ani, culmea, pe tractoare blindate vechi de 70 de ani.

Armata rusă sudează suporturi de tunuri vechi de 80 de ani, construite inițial pentru a înarma bărci de patrulare, pe tractoare blindate vechi de 70 de ani și le trimite în Ucraina pentru a fi capturate de armata ucraineană. MT-LB-urile cu armament mărit și cu șenile sunt o dovadă în plus a agravării crizei de echipamente a Kremlinului, care se străduiește să recupereze pierderile suferite în Ucraina.

Primele dintre aceste MT-LB-uri ciudate au început să apară în Ucraina luna trecută. La 3 februarie sau înainte de această dată, forțele ucrainene din Vuhledar au capturat de la brigăzile rusești nefericite un MT-LB de 13 tone, cu două echipaje, dotat cu o turelă de canonieră 2M-7. 2M-7 este o pereche de mitraliere de 14,5 milimetri suprapuse în spatele unui scut de oțel. A intrat în serviciul forțelor sovietice în 1945. La începutul lunii martie, pe internet au circulat fotografii care înfățișau MT-LB-uri cu turele navale 2M-3 sudate pe acoperișul lor.

Acesta este motivul pentru care Kremlinul scoate din depozitul pe termen lung sute de tancuri T-62 vechi de 50 de ani, vehicule de luptă BMP-1 vechi de 60 de ani și tractoare blindate BTR-50P vechi de 70 de ani. Aceste MT-LB-uri cu armament ciudat nu fac decât să sublinieze și mai mult disperarea crescândă a rușilor, mai arată concluziiele specialiștilor, iar pozele de pe rețelele de socializare au stârnit râsul multora dintre utilizatori, unii comentând chiar ironic la vederea imaginilor.

From claiming to be the 2nd strongest army in the world to welding decades old (developed in the 1940s) 25mm 2M-3 naval canons on top of MT-LBs as if this is an ISIS cell in the Syrian desert.

This speaks volumes in what pathetic state the Russian arms industry has turned into. pic.twitter.com/W21Zdd9DLD

— (((Tendar))) (@Tendar) March 4, 2023