Argentina – Franța, marea finală de la Campionatul Mondial de Fotbal. Când se joacă partida și cât costă cel mai ieftin bilet la duelul dintre Messi și Mbappe

Argentina – Franța este meciul care va decide echipa care va câștiga trofeul de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar. Cele două echipe s-au întâlnit și la ultimul turneu final, iar atunci europenii s-au impus cu 4-3 în duelul din optimile competiției. Ultima partidă de la această Cupă Mondială este programată duminică, 14.12.2022, de la ora 17.00.

Franța a câștigat cu 2-0 duelul cu echipa surpriză de la acest Campionat Mondial de Fotbal și va înfrunta Argentina în lupta pentru trofeu. Cele două formații s-au întâlnit și în optimile din anul 2018, iar atunci europenii s-au impus cu 4-3. Argentina și Franța s-au mai întâlnit de 12 ori. Prima întâlnire a avut loc în 1930, chiar la prima ediţie a Cupei Mondiale, găzduită de Uruguay. Partida respectivă a fost câştigată de sud-americani, cu scorul de 1-0. „Pumele” conduc la capitolul întâlniri directe cu 6-3, iar alte trei partide s-au terminat la egalitate.

Va fi un duel în care marile vedete sunt așteptate să-și arate valoarea. Lionel Messi și Kylian Mbappe sunt colegi la PSG au câte cinci goluri la acest turneu final, așa că partida directă poate decide și cel mai bun marcator al acestei competiții. Va fi, cu siguranță, ultimul meci de la un Campionat Mondial pentru Lionel Messi.

„Sunt mândru să fiu capabil să îmi închei participarea la Cupa Mondială cu meciul e duminică. Ce am experimentat e ceva îmbucurător. Cu siguranță, duminică va fi ultimul meu meci la un Mondial. Patru ani sunt mulți, până la următorul. Sunt fericit că pot să termin cum se poate mai bine.

M-am simțit foarte bine la acest turneu. M-am simțit puternic înainte de fiecare meci. Am făcut multe sacrificii, ultimul meci a avut și prelungiri și nu ne-a fost deloc ușor. Am ajuns obosiți, dar grupul a arătat din nou putere. Am făcut un meci foarte bun cu Croația, știam de ce vom avea parte”, a spus jucătorul de 35 de ani, citat de marca.com.