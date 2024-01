Are sau nu bani Vica Blochina?! „Acum nu. Nu mai cumpăr ca o nebună” VIDEO EXCLUSIV

După toate scandalurile în care a fost implicată cu vecinii ei din cauza datoriilor la întreținere, noi am aflat acum dacă are sau nu bani Vica Blochina! Vedeta ne-a făcut mărturisirea sinceră, în exclusivitate pentru Playtech Știri, și răspunsul te va surprinde.

În cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, Vica Blochina ne-a vorbit despre viața ei actuală, despre afacerea online pe care o are, despre încasările colosale avute în pandemie și trendul în scădere al influencerilor. Încă din pandemie, vedeta vinde lenjerii de pat și de corp pe internet, reușind acest lucru cu marfă de import, dar și producând local, cu ajutorul unei fabrici din România.

Dacă în trecut vecinii apăreau la TV sau în presă, spunând că vedeta are mari datorii la întreținere, acum Vica Blochina o duce bine. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă ne-a mărturisit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, ce afacere are și tot adevărul despre banii ei de pe card.

„Niciodată, indiferent de sumă (n.r. nu are limită la cont). Asta deja nu mai e chestie cotidiană să o socotim. Deja când vorbim despre sume de genul ăsta (n.r. 5.000 de euro), este o sumă mare. Eu nu cheltui 5.000 de euro pe zi, eu zic de viața de zi cu zi, o am foarte relaxantă.

Îmi permit să iau tot ce îmi doresc, în limitele bunului simț, și nu exagerez. Nu mai am vârsta să exagerez. Înainte îmi cheltuiam toți banii pe haine și pe genți, tot cheltuiam și mai luam și pe caiet, dacă se putea. Acum nu mai am nevoi mari, iau tot ce doresc, dar nu mai cumpăr ca o nebună.

Dar întotdeauna, de copilă, am visat să am posibilitate materială, nu să fiu milionară în euro. Nici acum nu îmi doresc, ăia au foarte multe probleme și sunt nefericiți, în general. Dar mi-am dorit să am viața echilibrată, fericită, să nu am lipsuri. Poate nu am bani de benzină sau să nu pot umple coșul la supermarket, pentru că am o limită”, ne-a mărturisit Vica Blochina, în exclusivitate pentru Playtalk by Rebeka Pascu.