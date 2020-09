Are probleme cu sarcina! Cântăreața a povestit prin ce trece: ”Am făcut o operație acum 2 ani”

O vedetă din România are probleme în timpul sarcinii, dar, cu ajutorul medicilor, este convinsă că toate aceste momente neplăcute vor dispărea și se va putea bucura din plin de această experiență unică.

Cântăreața Maria Andria, în vârstă de 28 de ani, a aflat de curând că este însărcinată. Astăzi, ea a povestit ce reacție a avut atunci când a aflat minunata veste. Maria a fost nevoită să apeleze la fertilizarea în vitro datorită problemelor de sănătate pe care le-a avut în trecut.

“Sunt așa și așa, să fiu sinceră. Eu am făcut o operație acum doi an, pentru că aveam o problemă la ovare și aveam chisturi. (…). Eu știam că rămân foarte greu gravidă și trebuia când mă căsătoresc să folosesc alte metode, ca fertilizarea în vitro. S-a întâmplat chestia asta și am fost șocată și eu (n.r.: când a aflat că este însărcinată)”, a declarat cântăreața în cadrul unei emisiuni TV, potrivit Cancan.