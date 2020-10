Are covid-19! Cântăreața momentului a făcut anunțul trist pentru fani

Miercuri seară, artista a anunțat pe pagina ei de Instagram că a fost infectată cu noul coronavirus. Cântăreața i-a sfătuit pe fani să se protejeze și să nu neglijeze simptomele pe care le prezintă.

Vlăduța Lupău a mărturisit pe Instagram că a avut simptome specifice unei răceli, în urma cărora s-a hotărât să își facă testul pentru COVID-19. Cântăreței nici prin cap nu i-a trecut că ar putea fi infectată.

”Dragii mei… vreau să vă spun că în urmă cu câteva zile am avut simptome specifice unei răceli, ca atare am luat decizia de a merge și a mă testa iar răspunsul din păcate a fost unul pozitiv. Ei bine, momentan pot să spun că fac parte dintre cei care am contractat acest virus având forme ușoare care sper să rămână așa. Timp de 14 zile, așa cum este protocolul voi sta în izolare”, a povestit Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare, potrivit Gazetadecluj.ro.