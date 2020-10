Are cancer. Actorul a făcut anunțul trist chiar ieri: „Am fost diagnosticat cu limfom”

Un actor celebru tocmai le-a dat vestea tristă fanilor săi. Medicii i-au dezvăluit diagnosticul după un set de analize amănunțite. Starul de la Hollywood are cancer. Cum se simte acesta acum și cum a decis să mărturisească lumii întregi momentele grele prin care trece?

Jeff Bridges i-a șocat pe cei care îl urmăresc de zeci de ani în peliculele de renume unde a reușit să le ofere telespectatorilor personaje impresionante. Actorul american a anunțat în cursul zilei de luni că a fost diagnosticat cu cancer al sistemului limfatic, dar pronosticul său medical este unul bun, relatează AFP, citat de Agerpres. Mulți au făcut cunoștință cu acesta și a rămas în mintea lor datorită rolului din filmul „The Big Lebowski” (1998). Starul a fost nominalizat de nu mai puțin de șapte ori la Oscar și a câștigat o dată și premiul Academiei de filme americane la categoria cel mai bun actor pentru interpretarea sa din filmul „Crazy Heart” în 2010.

„Am fost diagnosticat cu limfom. Deşi este o boală gravă, mă simt norocos că am alături o mare echipă de medici, iar pronosticul este bun”, a dezvăluit actorul american pe contul său de Twitter. Cei mai mulți s-au îngrijorat teribil pentru starea de sănătate a acestuia, motiv pentru care actorul a precizat că este bine, că statistic medicii i-au dat speranțe și că va începe tratamentul cât de curând. De asemenea, urmează să-i țină la curent cu informații despre recuperarea sa. Vedeta a profitat de atenția tuturor și i-a îndemnat să nu uite de obligația de a-și vota viitorul președinte pe data de 3 noiembrie. „Mulţumesc pentru rugăciunile şi urările voastre de bine. Şi, cât timp mă bucur de atenţia voastră, vă amintesc să mergeţi să votaţi. Pentru că suntem împreună în toate acestea”, a adăugat el.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020