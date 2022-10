„Ar putea însemna finalul carierei”. Un fost antrenor al Simonei Halep a dezvăluit ce a vorbit cu jucătoarea, după acuzațiile de doping

Simona Halep este suspendată provizoriu, după ce în corpul său s-a găsit roxadustat, și și-a angajat o echipă de avocați din străinătate pentru a o reprezenta în procesul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Fostul ei antrenor, Adrian Marcu, a vorbit cu jucătoarea de tenis și a dezvăluit că prima audiere va avea loc curând. Este însă foarte îngrijorat și spune că lucrurile vor fi serioase pentru cariera sportivei, chiar dacă va reuși să arate că nu este vinovată.

Simona Halep traversează un moment îngrozitor. A fost depistată pozitiv în urma unui control-antidoping efectuat la US Open 2022, la finalul lunii august, iar pe data de 7 octombrie i s-a comunicat că în corpul său s-a găsit roxadustat. Jucătoarea din România le-a transmis fanilor că se pregătește de proces, dar de atunci nu a mai comunicat nimic. A mai vorbit doar cu oameni pe care îi cunoaște foarte bine și cu cei cu care a colaborat. Adrian Marcu este unul dintre ei.

„Am vorbit cu ea, normal, doar am fost cu ea nişte perioade de timp. Pentru mine nu e o sportivă, este un bun naţional. Deci nu putem să tratăm acest subiect doar că Simona Halep e suspendată două luni… Nu e vorba de asta, e vorba despre practic distrugerea unei cariere bazată pe muncă onestă şi competitivitate”, a declarat antrenorul care a câștigat cu Halep turneul de la Wimbledon, în anul 2019.

Simona Halep i-a spus fostului său antrenor că audierea de la TAS va avea loc în scurt timp. Adrian Marcu este convins că dacă lucrurile nu merg rapid, situația va fi foarte grea, din punct de vedere sportiv, chiar și în cazul unui verdict favorabil. Ar putea însemna finalul carierei pentru fostul lider WTA.

Deci dacă ajunge prin martie-aprilie la un 70-80 în clasament îi va fi foarte greu să reia toată munca asta titanică. O audiere trebuie să fie destul de curând am înţeles, dar cât durează acest întreg proces nu ştiu”, a mai spus antrenorul.

Adrian Marcu a fost surprins când a aflat că Simona Halep este acuzată de dopaj. Este convins că fosta lui jucătoare nu a trișat.

„A fost un şoc, nu am cum să înţeleg cum se poate întâmpla aşa ceva. Nu am cum să cred că Simona ar fi făcut aşa ceva la cum o ştiu. E exclus. Cumva ceva s-a întâmplat şi trebuie să reuşească într-un fel să dovedească. În foarte multe privinţe Simona are o etică a muncii extraordinară, de aia a fost numărul 1 mondial. Deci indiferent că e vorba despre suplimente, de antrenamente, de nutriţie sau odihnă.

Nu cred că ea este una dintre cele mai testate jucătoare din circuit. E una dintre jucătoarele care au făcut multe teste pentru că ea a jucat mult în fazele superioare ale competiţiilor. Dar eu cred că toţi sportivii sunt testaţi des. Probabil că în ultimele 3-4 luni ea a avut 2-3 teste pe lună”, a explicat Marcu, conform Agerpres.