Apropiata lui Cătălin Botezatu care a stat 3 ani în închisoare, puţini îi ştiu povestea. Ce spune după ce şi-a ispăşit pedeapsa: ”Vreau linişte” EXCLUSIV

Antonia Ioana și-a descoperit pasiunea pentru make-up de când era o tânără adolescentă cu multe visuri, astfel norocul a fost de partea ei în acea vreme și a ajuns să colaboreze cu Cătălin Botezatu, reușind să aibă o carieră de succes la vârsta de doar 16 ani.

Pe de altă parte, Antonia a fost o tânără rebelă, plină de adrenalină. Așa a făcut alegerea să ignore legea și a condus timp de 10 ani fără permis de conducere. La un moment dat, a provocat un accident rutier pe autostradă și a fost prinsă de polițiști. Make-up artistul a stat în arest preventiv timp de trei luni, după care a primit închisoare cu suspendare. În februarie 2021, Antonia a fost încarcerată, după ce a fost condamnată la 3 ani și două zile pentru conducere fără permis. A fost cercetată penal în 4 dosare, pentru inconștiență, teribilism și infatuare. Cu toate acestea, și-a primit libertatea după 2 ani de închisoare.

Antonia Ioana este, totodată, și mamă a doi copii: o fetiță și un băiețel, care au suferit enorm din cauza timpului petrecut departe de mama lor. Mai mult decât atât, în timp ce ea era după gratii, relația cu fostul partener nu a mai mers, iar acum se o bucură de o nouă viață, departe de necazuri. Make-up artistul are o nouă relație cu un bărbat care îi aduce liniște în viață, își petrece mult timp alături de copiii săi, iar pe plan profesional, face bani pe bandă rulantă din cursurile de make-up pe care le predă.

“Am încercat pe lângă programări și cursuri, să plecăm în fiecare weekend, fie la munte, fie la mare, fie la piscină. Mi-am ocupat timpul, astfel încât , nici măcar nu îmi mai aduc aminte că am avut acea perioadă urâtă din viața mea. Acum am o altă relație. Cu fostul iubit, fiecare a mers pe drumul lui. Au fost lucruri peste care nu am putut să trec. Am decis că este mai bine așa. Vreau liniște.

Mi-am promis mie că atunci când o să ies din închisoare, îmi voi pune liniștea mea pe primul loc, mai presus de orice. Copiii se bcuură de mine, de priorități. Ei sunt prioritatea mea și oarecum, abuzează emotional de lucrul ăsta. Îți dai seama că încerc să recuperez timpul pierdut. Cu părinții mă înțeleg foarte bine, au fost alături de mine. Ei au fost persoanele cele mai apropiate de mine, m-au spriinit atât financiar, cât și moral.”, ne-a declarat make-up artistul care a colaborat cu Cătălin Botezatu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.