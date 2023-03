Apropiat de Viktor Orban și conducătorul unei afaceri de miliarde. Cine este Sandor Csanyi, maghiarul care a convins UEFA să accepte pe stadioane steagul „Ungariei Mari”

Federația Maghiară de Fotbal a anunțat pe 21 martie 2023 că are acceptul UEFA ca pe stadioane fanii să poată intra cu steagurile „Ungariei Mari”. Planul federației de la Budapesta a fost gândit de mai multe luni și a fost dus la capăt de un personaj foarte important din Ungaria, un afacerist apropiat de premierul Viktor Orban.

La început, puțini au luat în serios o astfel de variantă. Păreau doar mesaje prin care fanilor maghiari să li se arate că se lucrează la un astfel de plan care părea o fantezie și pe care toți cei vizați l-au criticat din prima clipă. Și totuși, suporterii maghiari au fost anunțați de Federația de la Budapesta, pe data de 21.03.2023, că vor putea intra pe stadioanele de fotbal cu steagurile „Ungariei Mari”.

Startul acestui plan a fost dat de imaginea în care Viktor Orban a apărut la un meci de fotbal cu un fular al „Ungariei Mari”, în luna noiembrie a anului 2022. Gestul liderului de la Budapesta a deschis răni vechi și dureroase și a fost criticat de Ministerul de Externe Român, dar și de oficialii altor țări care s-au simțit lezați. În luna februarie a acestui an s-a mai făcut un pas. Președintele Federației Maghiare de Fotbal, Sandor Csanyi, a anunțat că a propus UEFA ca steagurile „Ungariei Mari” să fie acceptate pe stadioane.

Planul Ungariei ar fi avut puține șanse de reușite fără Sandor Csanyi. Vorbim aici de o persoană foarte influentă care conduce Federația de la Budapesta și care a ajuns în anul 2019 vicepreşedinte al UEFA. Presa din Ungaria scrie că are o avere de 1,33 miliarde de dolari și că este CEO la o mare grup bancar din Ungaria, care are reprezentanțe și în România. Este și foarte apropiat de premierul guvernului Ungariei, Viktor Orban, iar marele lui vis este ca Budapesta să găzduiască o finală de Champions League.

