Apicultorii români, în culmea fericirii. Ploile din ultimele săptămâni i-au ajutat să aibă miere din belșug

Anul 2021 se preconizează a fi un an excelent pentru mierea de albine, care va fi în calitate și cantități impresionante. Ploile torențiale din ultima perioadă nu le-au stricat planurile apicultorilor, ci i-a ajutat să aibă miere mai bună și mai multă.

Iulian Bobocea, în vârstă de 43 de ani, a moștenit pasiunea pentru albinărit de la părinți. Tatăl său a crescut albine, iar acum duce și el tradiția mai departe. Este cel mai mare apicultor din județul Galați, având peste 180 de familii de albine. Până acum, vremea a fost perfectă pentru apicultură, spune el.

Albinele urmează să culeagă teiul și floarea soarelui, care au nevoie de foarte multă apă. În acest fel, ploile din ultimele săptămâni au fost binevenite pentru el, dar și pentru restul apicultorilor din țară. Iulian este mereu plecat cu rulota și stupii prin țară pentru ca albinele să culeagă cel mai bun nectar.

Producție foarte bună va fi și la mierea de salcâm. În fiecare an, este foarte căutată și apreciată de către consumatori. Iulian spune că în partea Moldovei, producția de miere de salcâm va fi foarte bună. Anul trecut a fost secetă, iar floarea nu a dat nectar deloc. Anul acesta, datorită ploilor, totul este verde, spune el. De asemenea, și mierea de rapiță va fi excelentă.

„Înainte de a merge la rapiţă, am fost într-o livadă de pomi fructiferi, în judeţul Vrancea. Am extras o parte din miere, dar cea mai mare parte a rămas în stupi şi am extras-o odată cu mierea de rapiţă. Mierea a luat din aroma corcoduşilor, vişinilor, cireşilor sălbatici. Are o aromă deosebită”, povesteşte apicultorul.