Apariție surpriză la Puterea Dragostei! Tănărul le-a cucerit deja pe fetele de la emisiunea Kanal D. Noul concurent este un vlogger celebru

Puterea Dragostei a deschis ușile pentru încă un concurent care a venit să-și caute dragostea. Acesta este deja cunoscut pe diverse platforme de socializare și a reușit ca din prima să adune niște reacții deosebite din partea fetelor.

Nou concurent la Puterea Dragoste! Este un vlogger cunoscut

Robert are 27 de ani și vine cu o poveste aparte în cadrul emisiunii de iubire. Deși a pășit într-un show unde majoritatea debordează de fericire și caută iubirea, el are deja o etichetă. Robert este fost sportiv de peformanță care a devenit cunoscut odată cu invitația sa în cadrul proiectului „Viața bate vlogul”. Atunci a avut ocazia pentru prima oară, alături de alți cunoscuți de pe platforma YouTube, să-și spună cele mai grele încercări.

„Aveam 13-14 ani când părinții mei s-au despărțit. Mi-am ales un anturaj greșit, m-am lăsat de școală, nu mai făceam nimic. Dacă ei nu aveau grijă de nimeni și nu mă controla nimeni, eu făceam ce voiam. Aproape un an de zile eu n-am mers deloc, am rămas repetent atunci. Mai apoi m-am apucat de fotbal, ca să fac și eu ceva cu viața mea. Asta a fost pasiunea mea, a fost visul meu să devin fotbalist. Am renunțat la anturajul prost, am făcut fotbal de performanță. Din păcate, la un meci am sărit la cap și am avut ghinionul să cad direct pe mână, în ultimul minut. M-am închis în mine, nu am ieșit din casă un an de zile, nu mâncam, nu vorbeam cu nimeni, nu mai voiam nimic. Am avut o tentativă să mă sinucid. Atunci m-am gândit la mama și bunica mea…și n-am făcut-o”

Ionescu Robert

Băiatul a reușit să le intre în grații fetelor

Concurenții de la Puterea Dragostei nu-i știu încă povestea vieții, dar vor avea timp pe parcurs să se cunoască din ce în ce mai bine. Până atunci, se pare că simpla apariție a lui Robert în casa iubirii a dat peste cap sentimentele puternice ale Marianei pentru Jador. Fanii show-ului încă nu-și dau seama dacă acesta a spus că a venit în special pentru moldoveanca de peste Prut în competiție sau doar glumește. Oricum ar fi, fostul sportiv a reușit să le intre în grații fetelor și pare că se înțelege bine și cu băieții.