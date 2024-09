Apariție surpriză la iUmor. Celebra blondă din România, detalii spumoase despre primul pictorial în revista pentru bărbaţi

Ediția de sâmbătă seara a emisiunii iUmor vine cu o surpriză majoră pentru telespectatori. Una dintre cele mai cunoscute vedete din România, autoarea primului pictorial într-o revistă pentru bărbați, vine în emisiunea de la Antena 1 și povestește cum a ajuns pe coperta celebrei reviste.

Sâmbătă seara, telespectatorii iUmor vor afla o poveste spumoasă, spusă de nimeni alta decât Dana Săvuică. Vedeta vine la Antena 1 și, în cadrul rubricii iReal, prezentată de Oana Dragne și Andreas Petrescu, povestește despre pictorialul pe care l-a făcut cu ani în urmă, pentru coperta revistei Playboy.

Vedeta povestește în emisiune cum a fost pentru ea momentul în care a mărturisit familiei că vrea să se facă actriță. Tatăl său nu a fost de acord cu alegerea ei, acesta fiind și motivul pentru care nu a urmat această carieră. A rămas însă în lumea showbiz-ului și a devenit prima femeie din România care a apărut pe coperta Playboy. Se întâmpla în urmă cu exact 25 de ani, iar Dana Săvuică avea, pe vremea aceea, o agenție de modele.

În cadrul rubricii iReal, vedeta povestește că propunerea de a poza nud a luat-o pe nepregătite, însă până la urmă s-a gândit bine și a acceptat-o. Povestea ei poate fi urmărită sâmbătă la Antena 1, la finalul ediției iUmor.

Înainte de a avea propria agenție de modelling și de a face pasul către televiziune, Dana Săvuică a fost fotomodel. Vedeta a prezentat ținute pentru creatori de modă consacrați din România și a avut multe lucruri de învățat pe parcurs. Zina Dumitrescu a fost mentorul ei și i-a dat sfaturi atunci când era la început de drum.

”Nu am avut momente complicate, pentru că am avut parte de o echipă foarte bună de oameni, de profesioniști. Eram îndrumată tot timpul de Zina Dumitrescu și nu numai. Învățând la școala de modele la Casa de Modă Venus și intrând în elita manechinelor, am furat meserie. Am avut foarte multe lecții de viață, care m-au format ca om, ca femeie.

Mi-au format feminitatea, stilul, atitudinea. Au urmat prezentări de modă pentru Doina Levintza, Janine, Cătălin Botezatu, Venera Arapu, Romanița Iovan, o grămadă de designeri. Pot spune că am fost un pionier în lumea aceasta și mă bucur enorm de mult că am lăsat ceva moștenire”, a povestit Dana Săvuică la un moment dat, într-un interviu pentru Playtech Știri.