Apariție surpriză la Chefi la Cuțite. Cele două vedete care i-au impresionat pe chefi

Sunt tineri, frumoși, extrem de talentați iar prietenia lor este una cum rar întâlnești. Desi fanii au crezut, de-a lungul anilor, că formează un cuplu, realitatea este cu totul alta. Cine sunt cele două vedete de la Antena 1 care i-au impresionat pe jurații de la Chefi la Cuțite.

Au fost dansatori și coregrafi la „Dansez pentru tine”, iar de când au participa împreună la Asia Express România au devenit cel mai iubit cuplu de dansatori de la noi din țară. Cocuța și Bogdan Boantă, căci despre ei este vorba, au făcut, din nou, spectacol pe micile ecrane. Cele două vedete și-au încercat norocul la Chefi la Cuțite, acolo unde i-au dat pe spate pe cei trei jurați cu niște cupcakes bune de te lingi pe degete.

Deși s-a zvonit, în ultimii ani, că între cei doi s-ar fi înfiripat o frumoasă poveste de dragoste, între Cocuța și Bogdan Boantă există doar o trainică relație de prietenie, cum rar mai întâlnești între un bărbat și o femeie. La început cei doi au mărturisit că s-au antipatizat reciproc, însă ulterior și-au dat seama că au foarte multe lucruri în comun și au devenit aproape de nedespărțit.

Bogdan Boantă și Cocuța au fost obișnuiți să muncească din greu pentru tot ceea ce au avut, de-a lungul vieții, acesta fiind principalul motiv pentru care sunt atât de apreciați de către public. Cei doi au evoluat foarte mult în ultimii ani și au reușit să-și deschidă propria școală de dans.

Veniți la Chefi la cuțite, Cocuța și Bogdan Boantă i-au impresionat pe cei trei jurați, care le-au oferit cele trei cuțite mult visate, nu înainte de a fi spectatorii unui show de dans de cinci stele.

Participarea la cel de-al doilea sezon Asia Express România i-a apropiat și mai tare și, după ce au ieșit pe locul trei, Cocuța și Bogdan Boantă au devenit, astfel, unul dintre cuplurile favorite ale publicului.

„Nu este timp să bagi atâtea ore de emisie, dar oamenii trebuie să aibă puțin creier. Noi am obosit foarte tare, ne-am încărcat foarte tare și am explodat. Noi credeam că oricum suntem ultimii, noi nu mai aveam miză pentru că în capul nostru, permanent, a fost că suntem ultimii. Am stat o oră să căutăm poza, am mai văzut perechi care plecau înainte. Am clacat, a fost greu…Nu a fost ceva mult mai violent. Am clacat și na…De aici se pot trage alte concluzii, cum că nu am fost atât de nenorociți și falși.

Am avut și foarte multe momente în care am tăcut efectiv, stăteam și nu vorbeam unul cu altul dar nici nu ne mișcam. Recunoaștem că am pierdut pe barba noastră, nu ne ferim de lucruri. Ne-a părut rău când am ajuns la Gina, am tras o tură de plâns și ne-a trecut”, au declarat Cocuța și Bogdan Boantă acum doi ani, la XNS.