Apare un nou serial captivant la TV. Cine sunt protagoniștii, a trădat PRO TV pentru Antena 1

Apare un nou serial la Antena 1. Cine sunt protagoniştii din „Iubire cu parfum de lavandă”? Ei bine, este vorba de Adrian Nartea, cunoscut pentru rolul din Vlad de la Pro TV, și de Michaela Prosan, din Fructul oprit şi Sacrificiul (ambele seriale difuzate la Antena 1).

În serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, Adi Nartea îl va juca pe Ştefan, fost fotbalist la o echipă de top din Marea Britanie, obişnuit cu ritmul vieţii luxoase de la oraş, dar divorţat şi tată de copil adolescent.

Însă, printr-o conjunctură extraordinară, Ştefan ajunge în satul idilic în care stă Anda şi cei doi ajung să trăiască o iubire nebună.

În noua producție semnată de Ruxandra Ion, Michaela o va interpreta pe Anda, medic respectat în comunitate şi mamă singură a unei adolescente de 16 ani.

Michaela Prosan este absolventă a Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Capitală, la clasa profesorului Florin Zamfirescu.

„Sunt recunoscătoare pentru tot ce am primit şi pentru tot ce am învăţat în anii ăştia în care m-am retras ca să pot să-mi îmbrăţişez în tihnă noua identitate – cea de mamă. În martie am decis să-mi reiau activitatea artistică şi, la scurt timp, a apărut acest mare proiect în viaţa mea – Iubire cu parfum de lavandă.

M-a emoţionat teribil revederea de la casting cu doamna Ruxandra Ion şi cu echipa dumneai. Aproape 4 ani au stat între noi. În curând, Anda mea cea puternică o să ajungă la public şi le mulţumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru şi care au avut încredere în mine. Despre personaj o să tot povestim… Este diferit faţă de ce am interpretat până acum. Am pus multă pasiune…iubire…şi lavandă”, a spus Michaela Prosan.