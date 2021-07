Apare o televiziune nouă în România. Numele ei este cea care i-a uluit pe toți

Spațiul media românesc se va îmbogății cu un nou canal TV. Conform deciziei CNA de ieri, 21 iulie, s-a acordat dreptul de licență, la nivel național, viitorului post Angelus TV. Canalul va avea tematică religioasă, cu transmisii de gen și producții proprii pe teme religioase.

În spațiul media românesc există deja cel puțin cinci canale tematice, pentru credincioșii de diferite rituri. Dar acest lucru se va schimba, odată cu decizia CNA de ieri, 21 iulie 2021. Proiectul despre care discutăm există deja din mai, anul curent, dar a emis până acum doar online.

Conform caietului de sarcini Angelus TV, căci acesta este numele noului post tv, va avea în principal programe religioase. În afară de asta va mai transmite și programe de cultură, istorie, psihologie, tursim sau lectură. Încă din prima zi deemisie Angelus TV se va transmite SD şi HD.

În spatele acestui proiect se află Arhiepiscopia Romano-Catolică de București, finanțând în proporție de 90% toate programele ce vor fi transmise. Conform acestora, Angelus TV se va adresa publicului romano-catolic din România, cât şi cel din diaspora.

Producătorul general Angelus TV, Adriana Răgăşan, spune că în acest moment au peste 400 de emisiuni deja existente, iar studiourile sunt construite la standarde profesionale de înaltă calitate. Investiția inițilă în proiectul Angeluls TV este de 60.000 de euro, asigurată de Arhiepiscopia Romano-Catolică de București.

„Noi am început să ne îndeletnicim cu această propunere anul trecut, în pandemie. Credincioşii noştri cereau o legătură cu biserica şi a trebuit să folosim internetul. Prin această asociaţe – Signis România – am început acest proiect în formă online, a fost bine primit de comunitatea noastră şi am ajuns unde suntem astăzi. Avem nişte studiouri adecvate pentru o televiziune. Am realizat în online câte o emisiune pe zi, s-au adunat în jur de 400 de emisiuni, am început noi să le diferenţiem pe diferite categorii.

Experimentând programul propus publicului larg am primit un răspuns favorabil, se pare că programele îi interesează pe mai mulţi români, în special cele de cultură. Am strâns lângă noi o echipă de 50 de profesionişti şi vă propunem acest proiect: avem programe de cultură, istorie, psihologie, turism, lectură, film. Avem patru studiouri şi mai avem o unitate mobilă prin care mergem prin ţară.”, a declarat Adriana Răgăşan în ședința CNA de ieri.