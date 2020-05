Apare o nouă pensie! Dezvăluirea bombă care va stârni un scandal uriaș

În ultimele zile, unul din cele mai aprige subiecte a fost cel al pensiilor, fie că vorbim de calendarul de mărire cu 40%, fie că vorbim de pensiile speciale și proiectul PSD de a le impozita cu 90%.

Unii dintre cei mai aprigi contestatari ai pensiilor speciale sunt reprezentanții Alianței USR-Plus și, indiferent că a fost campanie electorală, fie că doar dezbateri în Parlament, politicienii Alianței USR-Plus de fiecare dată au adus în discuție această temă.

Printre cei mai vizibili critici al acestor pensii speciale se numără și Claudiu Năsui, deputat pentru București din partea USR, economist, ONG-ist, absolvent al Universităţii Paris-Dauphine, cu un Master în Finanțe de la Universitatea Bocconi din Italia.

În urmă cu nici 24 de ore, Claudiu Năsui publica pe pagina sa de facebook un text, alăturat unei poze, prin care dorește să tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește intenția colegilor deputați de a promulga o nouă pensie, tot specială.

” Prioritatea parlamentului pe timpul pandemiei: noi pensii speciale. Așa cum se întâmplă de obicei, aceste pensii speciale sunt strecurate în lege, sperând să nu fie observate. Iată ce încearcă să facă un nou proiect. De data asta pensiile speciale sunt numite „rentă viageră”.

Noroc că proiectul a trecut pentru aviz și la comisia pentru buget finanțe, iar eu am prostul obicei de a citi proiecte înainte să le votez. Am semnalat comisiei că tocmai suntem pe cale să mai instituim pensii speciale pentru o nouă categorie și am propus un amendament de eliminare a lor. Surpriza mare este că amendamentul a și trecut. 16 voturi pentru, 10 contra și o abținere. Presiunea pe care am făcut-o până acum împotriva pensiilor speciale începe să dea roade. Chiar și doi PSD-iști au votat contra acestor noi pensii speciale, restul de 10 PSD-iști au votat pentru menținerea pensiilor speciale. ALDE s-a abținut. Restul grupurilor au votat pentru amendamentul meu. Acum proiectul merge la comisia de cultură. Sper să fie menținut și acolo. Vă voi ține la curent.”, a scris deputatul pe facebook.