Anunţul zilei despre românii cu pensii sub 2.000 de lei. Ce are de gând să facă Guvernul, în sfârşit o veste bună

PNL, prin vocea vicepreședintelui Rareș Bogdan, face anunţul zilei despre românii cu pensii sub 2.000 de lei. Într-o intervenție recentă, acesta spune că această categorie are nevoie de sprijin, în condițiile crizei. În aceeași intervenție se explică ce are de gând să facă Guvernul. Cel puțin pentru acești pensionari, am putea spune că, în sfârşit, vine o veste bună.

Creșterea pensiilor pentru românii cu pensii sub 2.000 de lei

Declarațiile din această lună, cel puțin, unele contradictorii, vorbesc aproape obsedant de majorarea pensiilor. Așa cum s-a mai tot scris, se pare că PNL și PSD nu prea sunt de acord asupra procentelor de creștere a pensiilor, și în special a celor mici.

După publicarea unor stenograme din ședinața Biroului Politic PNL, reprezentații de seamă ai partidului au încercat să devieze atenția spre ceea ce și-ar dori să se întâmple cu aceste pensii. Rareș Bogdan, unul din criticii duri ai premierului, conform stenogramelor, a ieșit cu noi declarații. Aesta a făcut noi promisiuni pentru românii cu pensii sub 2.000 de lei.

„Sunt absolut de acord ca românii cu pensii sub 2.000 de lei, care sunt în total nu mai puțin decât 3,2 milioane de pensionari, să primească un sprijin suplimentar de tip one off. Altfel, situația se complică, pentru că dacă vorbim de anvelopă bugetară de 15%, această creștere nu este de 15% ci de 12,9%. Dacă venim cu acele ajutoare pe parcursul anului viitor nu se dau din bugetul pensiilor, ci din bugetul asigurărilor. Credem că în continuare că este absolut normal ca pensionarii României să primească pensia indexată, iar cei cu venituri sub 2.000 de lei să primească un sprijin suplimentar”, a declarat Rareș Bogdan.

„Este absolut normal să li se indexeze pensia”

Pe de altă parte, inechitățile existente în sistemul de pensii, provoacă partidele în a găsi modalități de a le elimina. Pe de-o parte, este un desiderat regăsit în programul de guvernare, pe de alta, le este impus celor din guvern prin asumarea PNRR în fața COmisiei Europene. Reforma din sistem impune noi sisteme de calcul.

Un mod de a face asta este calcularea progresivă, despre care redacția Playtech Știri a mai scris. În aceeași intervenție, Rareș Bogdan spune că „este absolut normal să li se indexeze pensia”, referindu-se la cei cu pensii mari.

„A fost o chestiune normală, în spiritul a ceea ce s-a afirmat de către președinte, premier, toți comunicatorii, chestiuni legate de creșterea pensiilor. Noi considerăm în continuare că rata inflației trebuie acoperită de această creștere. (..) Cei care au contribuit la ceea ce înseamnă sistemul de pensii fie că au 3.020, 2.100, sau 5.000 sau 7.000 de lei, este absolut normal să li se indexeze pensia. Nu este constituțional altfel. Dacă noi decidem o creştere a pensiilor cu 15% atunci este firesc ca şi cei 90.000 de români care au pensia peste 5.000 de lei să aibă indexare la această pensie. La fel cum e firesc ca și cei între 4.000 şi 5.000 de lei pensie, respectiv 110.119 români să primească această indexare”, a mai spus Rareș Bogdan, conform Profit News TV.

Rămâne de văzut, în cele din urmă, dacă membrii coaliției vor ajunge la un numitor comun asupra acestor procente de majorare. Problema nu este neapărat procentul, care oricum depinde de calcularea bugetului pe 2023.

Problema este cât de repede și cum se vor recalcula pensiile. Mai este doar o lună până la finele anului, iar creșterea pensiilor ar fi necesară pentru începutul lui 2023. În cele din urmă, cei care ar beneficia de majorări ar fi și cei cu pensii sub 2.000 de lei.