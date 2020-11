Anunțul pe care Brigitte Sfăt l-a făcut cu lacrimi în ochi. Ce a dezvăluit despre căsnicia ei cu Florin Pastramă

Anunțul pe care Brigitte Sfăt l-a făcut cu lacrimi în ochi. Vedeta a dezvăluit că s-a despărțit de Florin Pastramă. Bruneta a spus că a ajuns la capătul puterilor, iar decizia ei de a pune pauză mariajului cu Florin Pastramă vine ca o reacție normală, în contextul în care a îndurat atâtea violențe, dar și alte neplăceri din partea familiei bărbatului.

Brigitte s-a despărțit de Florin Pastramă. Frumoasa brunetă, umilită în ultimul hal de familia soțului

Brigitte Sfăt a făcut anunțul desprărțirii cu lacrii în ochi. Brigitte și Florin pastramă s-au despărțit, întrucât aceasta nu mai suporta violențele la care o supunea Florin, dar și din cauza multor neplăceri create de familia lui, scrie antenastars.ro.

Cu lacrimi în ochi, Brigitte Pastramă a mărturisit că nu mai poate forma un cuplu cu Florin Pastramă, din cauza atitudinii schimbătoare pe care acesta o are.

Florin Pastramă, de nerecunoscut

Potrivit spuselor lui Brigitte Sfăt, bărbatul a ajuns de nerecunoscut, din cauza problemelor pe care acesta le are în familie.

”Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui sa le spun, îmi pare rău că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care nu poți să treci. Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie…”, a spus Brigitte.

Familia lui Florin Patrsamă, un alt motiv al rupturii

Un alt motiv al despărțirii dintre cei doi este modul în care Brigitte Sfăt este tratată de familia lui Florin Pastramă. Frumoasa brunetă a spus că a îndurat umilințe greu de suportat din partea nemurilor soțului său, însă acum a ajuns la capătul puterilor.

”Nu am de ce să ajut pe nimeni. Am ajuns să fiu batjocorită și Florin să fie postat de familia lui, să fie dat la Poliție. Este o situație… printre ce oameni mă aflu? Eu am nevoie de un bărbat care să mă susțină, cu care să clădesc ceva. Dacă am învățat ceva de la Ilie a fost că lucrurile sunt constructive și distructive.

Familia lui Florin Pastramă vroia să pună pe cineva să o bată pe Brigitte

Să vii la mine în casă, să le dau bani să îi ajut și în seaara aia să trimită articol să spună că am COVID ca să îmi închidă emisiunea. Eu copilului meu i-am luat un apartament și am vrut să ii iau mobilă..

Vorbea cu un anumit Bogdan, să pună să fiu bătută. Asta e familie?”, a mai dezvăluit Brigitte.