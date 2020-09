Brigitte Sfăt vrea să divorțeze! Ce riscă să pățească dacă Florin Pastramă o mai bate în public

Brigitte Sfăt vrea să divorțeze și de Florin Pastramă! Cunoscuta vedetă are gânduri de despărțire după ce imaginile cu ea în timp ce este agresată de soț au devenit publice. Ce riscă să pățească fostul concurent de la Ferma dacă o mai bate?

Brigite l-a cam pus cu botul pe labe pe actualul soț, după agresiunile recente la care a supus-o. Se pare că aceasta vrea să divorțeze, spun zvonurile, conform wowbiz.ro. În fața jurnaliștilor, bruneta nu s-a arătat deloc uimită de cele petrecute, spunând că așa se întâmplă dacă în casa lor sunt doi oameni cu caractere tari și cu pasiune. Cu toate astea, înjosirea în spațiul public nu i-a picat bine deloc, pentru că Brigitte ține la imaginea ei foarte tare, iar umilințele la care a fost supusă nu i-au adus deloc un plus. Multă lume, printre care cele mai multe femei, au încujrata-o să plece din acest mariaj, mai cu seamă că nu e pentru prima dată când vedeta se află în această postură.

După incidentul recent, fosta concurentă de la Ferma reconsideră căsnicia cu Florin Pastramă și ia în calcul varianta divorțului. Mai multe persoane apropiate de afaceristă au spus pentru click.ro că aceasta e foarte supărată după ultimul eveniment. „Apele sunt extrem de agitate în familia lor. Brigitte nu poate trece peste acest eveniment. Ne-a cerut ajutorul, caută un avocat. Mai mult ca sigur vrea să înainteze acțiunea de divorț. Nu-i singurul eveniment violent în care a fost implicată”, a spus o apropiată a lui Brigitte.

Situația este cu atât mai delicată cu cât un divorț ar putea însemna excluderea ei din Biserica Penticostală a cărei membră este deja de o bună vreme. Brigitte este la a patra căsătorie, dar doar aceata e realizată în religia sa, lucru pe care-l riscă și soțul ei. Amintim că vărul soției lui Pepe s-a convertit la religia actualei partenere înainte de a-și uni destinele.

„A fost un an frumos și ultimele trei luni și mai frumoase pentru că mi-am dat seama că sunt o femeie norocoasă pentru că sunt iubită. Și de ce spun lucrul acesta. La un moment dat, am întâmpinat foarte multe greutăți financiare și a trebuit să mă gestionez. M-am gândit cum să fac rost de bani să îmi achit toate datoriile în această criză financiară. Și dacă ar fi fost așa cum spun gurile rele, Florin ar fi fost cel care ar fi dat bir cu fugiții. Dar el nu, mai mult s-a concentrat și aici a intervenit, a început să se agite să facă el rost de bani, ce să vândă el. Chiar a vândut o proprietate și a fost ok pentru a-mi achitat niște datorii pe care le aveam eu”

