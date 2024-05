Anunțul neaşteptat făcut de Daniel Pavel la Survivor All Stars. Duelul din seara aceasta va zgudui total competiția

Emisiunea de joi seară, 2 mai 2024, a emisiunii Survivor All Stars, a fost una tensionată! Războinicii s-au răzbunat după trădarea lui Zanni și au votat fără milă. O concurentă a fost eliminată din competiție, pe motive medicale. În plus, Daniel Pavel a anunțat că cel care va pierde duelul din această seară nu va pleca acasă, ci în altă parte. Despre cine e vorba?

Competiția Survivor All Stars devine din ce în ce mai aprigă! Zanni a fost desemnat cel mai bun concurent din echipa Faimoșilor. S-a impus de mai multe ori în fața celorlalți concurenți, asta în ciuda faptului că a fost implicat în numeroase conflicte. În ediția trecută, Zanni și Ștefania Ștefan au ajuns la proba de final, unde trebuiau să introducă în coș toate cele cinci mingi. ​Până la final, fosta războinică a reușit să-l bată pe Zanni! Așadar, Faimosul a fost eliminat din competiția pentru colanul de imunitate.

Joi seară, 2 mai, a avut loc o nouă eliminare la Survivor All Stars! După ce Ana Porgras s-a accidentat grav, așa că va avea nevoie de îngrijiri medicale. Astfel, Ana Porgras nu va mai continua competiția și părăsește, pe motive medicale, competiția din Republica Dominicană.

”Este trist pentru mine că am ajuns până aici. Dacă în primul sezon în care am participat am simțit că am lăsat ceva neterminat, acum, în momentul ăsta, chiar dacă plec, simt că mi-am făcut datoria aici”, a fost mesajul transmis de Ana Porgras.