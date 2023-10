Anunţul momentului despre Simona Halep. Este vorba de sume uriaşe, cine va plăti pentru ce i s-a întâmplat

Simona Halep, fosta campioană de la Wimbledon și French Open, intenționează să facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv după ce a fost suspendată până în 2026. Pe lângă suspendare a apărut și anunţul momentului despre Simona Halep, în special legat de compania care i-ar fi furnizat acel supliment infestat cu Roxadustat. Conform datelor, este vorba de sume uriaşe. Citește mai departe și află cine va plăti pentru ce i s-a întâmplat.

Fostul lider mondial Simona Halep a fost suspendată pentru patru ani pentru două infracțiuni de dopaj.

Românca, care a triumfat la All England Club în 2019, fusese suspendată provizoriu din octombrie anul trecut, după ce a fost depistată pozitiv cu Roxadustat, un medicament care stimulează sângele, depistarea fiind făcută după US Open-ul din 2022.

Ulterior, ea a fost acuzată de nereguli în pașaportul biologic al sportivului, și ambele acuzații au fost confirmate în urma unui tribunal independent.

Simona Halep, care a apelat de mai multe ori la rețelele de socializare în ultimul an pentru a-și exprima nemulțumirea față de durata procesului, a depus mărturie la tribunalul din Londra, la 28 și 29 iunie.

Sportiva noastră a susținut la audieri că Roxadustat a ajuns în organismul ei printr-un supliment contaminat, dar, deși tribunalul a acceptat că a luat o astfel de substanță, a ”stabilit că volumul ingerat de jucătoare nu ar fi putut duce la concentrația de roxadustat găsită în proba pozitivă”.

După decizia ITIA și primele declarații date de sportivă, era deașteptat că avocații acesteia să întreprindă noi acțiuni, mai ales îndreptate împotriva companiei care a furnizat respectivul supliment. Astfel că, recent a apărut un anunţul momentului despre Simona Halep.

Conform unor decalrații recente, făcute de George Cosac, președintele Federației Române de Tenis (FRT), avocații Simonei se gândesc serios să dea în judecată compania furnizoare a suplimentelor pe care Simona le-ar fi folosit în perioada incrimnată, și care au fost infectate cu Roxadustat:

”Nu am vrut să citesc raportul, știu exact ce am vorbit cu Simona, ce caracter are. Sunt convins că TAS-ul va face dreptate într-o oarecare măsură, astfel încât suspendarea să fie cât mai mică!

Veți vedea că, în timp, toți cei ce vor fi acționați în judecată de către Simona vor avea de plătit bani grei! Este vorba de imaginea ei, câștigată cu ani de muncă asiduă, de lupte crâncene în teren cu toate celelalte adversare.

Pe ce mă bazez? Pe faptul că ea a făcut anumite declarații, nicio probă de sânge nu a fost contaminată și de aici derivă toate celelalte argumente pe care mă bazez”, a declarat George Cosac la Digi Sport.