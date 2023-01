Anunţul momentului despre Florin Busuioc, s-a întâmplat în direct, la Pro TV. E o premieră pentru prezentator

Florin Busuioc este, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. Deși se bucură de o popularitate imensă în rândul telespectatorilor, puțini sunt cei care știu faptul că vedeta rubricii meteo de la PRO TV are o soră. Cu ce se ocupă femeia.

Florin Busuioc este cunoscut și apreciate de milioane de români din toate colțurile țării, reușind să-și construiască o carieră impresionantă în televiziune, în ultimele două decenii. Deși este o persoană sociabilă și deschisă, există anumite detalii din viața lui Busu pe care nu le știu decât cei apropiați.

Fanii prezentatorului TV au aflat, cu stupoare, că Busu are o soră, pe nume Raluca Iorga. Femeia nu activează în mass-media și se ferește de lumina reflectoarelor, fiind o prezență extrem de discretă. Sora lui Florin Busuioc este de meserie profesoară și predă limba franceză la un liceu din Câmpina.

Recent, Raluca Iorga și-a făcut apariția în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, unde i-a făcut o surpriză fratelui său, Busu. Cei doi s-au bucurat de revedere și au depănat amintiri din vremea copilăriei lor.

„Vai, ce copilărie am avut! Nu ne-am certat niciodată, nici copii fiind, nici adulți. Eu, fiind mai mică, am acceptat orice joc îmi propunea. Eram cuminți amândoi.”, a mărturisit Raluca Iorga, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

La rândul său, Florin Busuioc a explicat că mereu a fost un frate extrem de protector, povestind că, la un moment dat, acum mulți ani, a recurs la violență fizică și a lovit pe cineva pentru a-și apăra surioara.

În noiembrie 2018, Florin Busuioc a suferit un infarct miocardic și, de atunci, prezentatorul TV are mare grijă de sănătatea sa. Adoptă un stil de viață sănătos, a renunțat complet la fumat și nu face eforturi prea mari.

Cu toate acestea, Busu a recunoscut că a rămas cu o anumită tuse, după infarct, însă nu sunt probleme care să-l afecteze.

„După infarct am rămas cu o jenă, am o mică chestie (n.r. tuse) care mă deranjează. Am fumat îngrozitor de mult și am înțeles că durează 7-8 ani până se curăță ,hornul’.

Nu au trecut decât patru ani acum. Dimineața când spun vremea am această mică problemă. Nu am ce să fac! Nu am cum să rezolv această poveste”, a explicat Busu la PRO TV.