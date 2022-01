Anunțul Kaufland și Lidl care îi va îngrozi și pe clienții din România. Ce se întâmplă în 2022: ‘Va fi explozie‘

Anul 2022 anunță prețuri în creștere în Germania. Majorările vor fi nu numai la prețurile la electricitate, gaz și combustibil, dar și alimentele sunt din ce în ce mai scumpe. Și nu numai la Edeka și Rewe, ci și la Kaufland, Lidl, Aldi și Netto. Pe de o parte, acest lucru se datorează recoltelor slabe și a lipsei de materii prime care rezultă. Pe de altă parte, problemele de livrare din cauza pandemiei sunt un alt efect și, mai ales, a ratei ridicate a inflației din Germania.

Kaufland anunță că prețurile vor exploda în 2022

Retailerul german Kaufland, parte a Schwarz Group, anunță că produsele vor fi mai scumpe în 2022 și prețurile alimentelor vor crește vertiginos. Inflația în Germania a accelerat spre sfârșitul anului 2021 și tendința continuă să crească. În septembrie 2021, rata inflației în Germania a spart pragul de patru procente, ajungând la 4,1%, pentru prima dată în aproape 28 de ani.

Economiștii se așteaptă, de asemenea, la noi creșteri de prețuri la începutul anului 2022. Potrivit experților, rata inflației nu ar trebui să se stabilizeze înainte de a doua jumătate a anului 2022. Mai devreme sau mai târziu, rata inflației va avea, de asemenea, un impact direct asupra prețurilor de consum.

Inflația a determinat o creștere generală a prețurilor în sectorul alimentar. Conform oficialilor Kaufland, și produsele individuale devin mai scumpe din cauza blocajelor de livrare. Pe lângă pierderile de recolte, blocajele se datorează în primul rând pandemiei globale.

Din cauza întârzierilor de livrare și a penuriei de materii prime, nu doar prețurile de achiziție pentru companii și costurile de producție cresc, ci și prețurile finale. Cumpărătorii resimt acest lucru la casa de marcat din supermarket-urile Kaufland la început de an. Nu este clar în ce măsură și cu ce procente prețurile vor fi majorate în perioada următoare, spun oficialii Kaufland.

Nestlé, Unilever și Danone, au anunțat scumpiri

Cu toate acestea, marile companii alimentare, cum ar fi Nestlé, Unilever și Danone, au anunțat deja că produsele lor vor fi mai scumpe pentru clienți în 2022. Produsele alimentare de la aceste companii pot fi, de asemenea, găsite în masă pe rafturile Kaufland.

Apă, băuturi răcoritoare, produse lactate, cafea, produse de substituție a cărnii, dulciuri, condimente, musli și numeroase mâncăruri gata preparate, vor avea prețurile modificate. Nestlé, Unilever și Danone fabrică toate aceste produse și sunt vândute și la Kaufland.

În 2022, Kaufland va fi semnificativ mai scump, sunt de părere analiștii germani. Potrivit publicației echo24.de, clienții au observat deja o creștere notabilă a prețurilor pentru unele produse în toamna anului 2021. Clienții Kaufland ar putea fi nevoiți să plătească mai mult în 2022 din mai multe motive, inclusiv din cauza scumpirii produselor cosmetice, potrivit Food-Zeitung.

LIDL: „Va fi semnificativ mai scump din 2022”

Și pentru clienții Lidl prețurile vor fi mai scumpe în viitor. Sistemul de depozit din Germania este în curs de extindere. În 2022, o mulțime de lucruri vor fi mult mai scumpe în Germania. Prețurile la electricitate și gaz vor continua să crească. Dar asta nu este tot. O modificare a legii în Germania asigură că, în final, cumpărăturile la Lidl, Kaufland , Aldi, Netto, Edeka, sau Rewe vor ajunge să coste mai mult.

De la începutul anului 2022, în Germania se vor percepe depozite pentru mult mai multe sticle și cutii de conserve decât până acum. Ministerul Federal al Mediului a anunțat recent această inovație. Modificarea Legii federale a mediului a fost inițiată în urmă cu câteva luni, iar obligația de depozit va fi prelungită de la 1 ianuarie.

În viitor, toate sticlele de plastic și toate dozele de băutură de la Lidl, indiferent de conținutul lor, ar trebui să facă parte din sistemul de depunere. Până acum, nu materialul ambalajului băuturilor, ci conținutul era decisiv pentru a stabili dacă era necesară o garanție.

Unele sucuri de fructe, băuturi care conțin lapte sau băuturi alcoolice amestecate au rămas până acum fără depozit. Toate băuturile din sticlele de plastic și din dozele de băutură nereturnabile ar trebui să facă parte din sistemul de depozit.

Lidl are la dispoziție o jumătate de an pentru a se adapta la aceste inovații, după cum a relatat Agenția de presă germană (DPA). Până atunci, Lidl are în continuare voie să vândă sticlele care fac de fapt obiectul unui depozit, chiar și fără depozit. De asemenea, la produsele din carne s-ar putea, de altfel, schimba drastic ceva în viitor.